Wusterhausen plant Campus und Wegebau

Der Haushaltsplan der Großgemeinde Wusterhausen für 2021 soll noch in diesem Monat beschlossen werden. Vorgesehen ist die Abstimmung bei der Sitzung der Gemeindevertreter am 24. November.

Vorab gab es darüber schon Informationen aus dem Rathaus sowie Diskussionen in den Fraktionen und Fachausschüssen. Abschließend geschah dies noch einmal recht ausführlich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Der tagte am Dienstag unter Wahrung von Sicherheitsabständen und mit Maskenschutz durchweg in der Dosse-Halle.

Der Kämmerer Tobias Kaminski nannte das in Buchstärke vorliegende Dokument „einen der größten Haushalte, den es in der Gemeinde bisher gab.“ Der Etat umfasst 11,879 Millionen Euro, liegt damit deutlich über dem des vergangenen Jahres, reicht aber dennoch nicht aus, um alle Ziele zu erreichen.

Es bleibt ein Fehlbetrag von 511 200 Euro, der aber aus vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden kann. Die Gemeinde verfügte – Stand Oktober dieses Jahres – über einen Kassenbestand von 4,64 Millionen Euro.

Millionen für Bildungscampus und das Feuerwehrgerätehaus

„Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt werden, dass die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen, unter Aufnahme von Investitionskrediten für den Bildungscampus und das Feuerwehrgerätehaus, in der mittelfristigen Planung bis 2024 ausreichend sind“, schätzte der Kämmerer ein.

Damit sind bereits die beiden wichtigsten Baustellen der kommenden Jahre genannt, deren Vorbereitung planerisch längst im Gange ist.

Hinzu kommt eine ganze Reihe kleinerer Vorhaben, an der Spitze der zu bauende Verkehrsknotenpunkt am Bahnhof nahe der Bundesstraße 5, der Neubau des Friedenswegs in Dessow, Gehwegbau im Plänitzer Weg in Wusterhausen, Errichten eines Spielplatzes am Seeufer in Wusterhausen und Neu-Aufbauten auf weiteren Spielplätzen in Wusterhausen, Lögow, Ganzer und – das ist eine Premiere – in Metzelthin.

Neue Autos für Rathausmitarbeiter

Zu den Plänen gehörtes auch, den Fuhrpark im Rathaus zu erneuern und eine Sedimentationsanlage an der Schifffahrt der Stadt zu bauen, womit die Aufzählung unvollständig bleibt.

Die Haupt- und Finanzausschuss empfahl einstimmig, den Entwurf des Haushaltsplanes für 2021 der Gemeindevertretung zum Beschluss zuzuleiten.

Der Haushaltsentwurf enthält auch 40 000 Euro für kulturelle Aktivitäten. Die Summe wurde von 21 000 Euro in der Hoffnung deutlich aufgestockt, reihenweise coronabedingte Ausfälle aus diesem Jahr im nächsten 2021 ausgleichen zu können.

Von Wolfgang Hörmann