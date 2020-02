Wusterhausener sollen ihre Meinung zum Robobus sagen

Wusterhausen

Die TU Dresen und die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) suchen Wusterhausener, die an einem Gespräch über den fahrerlosen Bus teilnehmen wollen. Es findet laut Felix Kalvelage, Referent für Mobilität bei der REG, im April statt. Einen Termin gibt es noch nicht. Das Gespräch soll etwa zwei bis drei Stunden dauern. Beteiligen können sich daran zwischen acht und zwölf Interessenten.

Interview zum fahrerlosen Bus

In dem so genannten Fokusgruppen-Interview sollen besonders die Meinungen von Anwohnern und anderen Verkehrsteilnehmern wie Pkw- und Radfahrern aber auch Fußgängern zum fahrerlosen Busbetrieb diskutiert werden. Wer sich durch den Testbetrieb in seinem Mobilitätsverhalten eingeschränkt fühlt, ist ebenso willkommen wie Fans des Busses, der nur noch bis Juni durch die Stadt unterwegs ist. Dann endet das Pilot- und Forschungsprojekt in Wusterhausen.

Die Meinung der Wusterhausener ist wichtig

„Es ist uns wichtig die Meinungen und konstruktive Kritik der Bevölkerung aufzunehmen“, sagt Kalvelage. Die Ergebnisse des Gespräches sollen in den Forschungsbericht einfließen und das Bundesverkehrsministerium erreichen. Für die Wusterhausener sei das Gespräch, für das es eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro gibt, eine Möglichkeit, auf die Gestaltung automatisierter Mobilität Einfluss zu nehmen, so Kalvelage.

Weitere Informationen gibt es bei der TU Dresden per E-Mail an die Adresse autonv.opr@mailbox.tu dresden.de oder telefonisch unter 0351/46 33 66 73.

Von Sandra Bels