Wusterhausen

Nur wenige Wochen nach dem erfolgreichen „Schiffahrt-Trödel“ von Anfang Oktober arbeitet das Wusterhausener Festkomitee mit Hochdruck an der nächsten Großveranstaltung in der Stadt. Der traditionelle Wusterhausener Nikolausmarkt soll in diesem Jahr schon am ersten Adventswochenende, also am Sonnabend, dem 30. November, und Sonntag, dem 1. Dezember, stattfinden.

Das Programm setzt auf Bewährtes wie den Umzug durch die Stadt, viel Musik und Angebote speziell für Kinder. Zugleich wird es einige neue Höhepunkte geben: Im Fontanejahr darf ein Besuch des Dichters natürlich nicht im Programm fehlen. Den Abschluss am Sonntag bildet eine Feuershow.

Versteigerung für den Jugendclub

Als besondere Aktion lädt das Festkomitee die Kinder ein, viele schöne Weihnachtssterne zu basteln. Sie sollen am Sonnabend auf der Bühne des Nikolausmarktes ausgestellt und versteigert werden. Der Erlös geht an den Kinder- und Jugendclub der Stadt.

Die Weihnachtssterne dürfen aus beliebigem Material bestehen, sollten aber nicht größer als 50 Zentimeter sein und am 30. November bis 18 Uhr an der Bühne abgegeben werden. Alle Bastler erhalten ein kleines Dankeschön.

Markt erweitert sein Angebot

Der Markt selbst wird am ersten Adventswochenende eine bunte Vielfalt an Ständen und Buden bereithalten. Bis auf einen oder zwei sind bereits alle Plätze vergeben. Besonders freuen sich die Veranstalter darüber, dass das kulinarische Angebot erweitert werden konnte. Zu den bewährten Anbietern kommen einige neue hinzu.

Zwei abwechslungsreiche Tage Sonnabend, der 30. November 16 Uhr: Eröffnung und Umzug durch die Stadt begleitet von den Trommlern der Diesterweg-Grundschule Wittstock, anschließend Präsentation der Weihnachtssterne an der Bühne, Knüppelbrotbacken 17 bis 20 Uhr: Musik mit dem „TiMann-Duo“ 17 und 18 Uhr: Märchenstunde im Alten Laden mit Tina Sonnenherz ca. 18.30 Uhr:Versteigerung der Weihnachtssterne zugunsten des Jugendclubs ca. 19.30 Uhr:Fontane besucht den Nikolausmarkt gegen 21 Uhr:Ende Sonntag, der 1. Dezember 11 Uhr:Gottesdienst in der Kirche 12 Uhr:Auftakt zum Markttreiben mit den Turmbläsern 13 Uhr:Ausstellungseröffnung zum Projekt „Fontanes Zeichenblock“ im Alten Laden, Mitmach-Angebot: Gestaltung von Würfeln 14 Uhr:Konzert des Gospelchores und der Musikschüler unter der Leitung von Hayan Kim in der Kirche 15 Uhr:Weihnachtsbaumschmücken auf der Bühne, Kinder mit Liedern und Tänzen, Besuch vom Nikolaus 16 Uhr:Bilderbuchkino in der Bibliothek mit der Geschichte „Die kleine Hexe feiert Weihnachten“ von Lieve Baeten ca. 16.30 Uhr:märchenhafte Feuershow mit „Beauty Fire“ gegen 18 Uhr: Abschluss

