Wusterhausen war ein Wochenende lang Mekka für Modellbahnfans

Die Resonanz war überwältigend. Helmut Tscharntke hatte nicht damit gerechnet. Der Modellbahner aus Neustadt hörte schon nach kurzer auf, die Besucher in der Dossehalle zu zählen. Es waren zu viele auf einmal, die Modellbahnen und Modellautos sehen wollten. Dafür war zwei Tage Zeit, denn die Veranstaltung zog sich bis Sonntagabend hin.

Größte Ausstellung der Region in Wusterhausen

Modellausstellung und -börse hatten einiges zu bieten. Und das war nicht nur ihre Größe, die es so in der Region zuvor noch nicht gab. Die Eisenbahnfreunde Neustadt um Helmut Tscharntke taten sich dafür mit dem Modelleisenbahnclub (MEC) Oranienburg 1964 zusammen. Dessen Mitglieder präsentierten sich auch schon im Kulturhaus Neuruppin, wo Tscharntke sie kennen lernte. In Gesprächen war schnell die Idee geboren worden, etwas gemeinsam zu machen. Wegen Corona war das aber nicht möglich. Im Januar trafen sich die beiden Clubs, um ein Konzept für die Dossehalle zu entwickeln.

Kaufen und tauschen: Ersatzteile und Zubehör, aber auch Oldtimer und neue Fahrzeuge waren zu haben. Quelle: Sandra Bels

Besucher kamen Samstag und Sonntag nach Wusterhausen

Nach Aufbau und Probelauf am Freitag öffneten sich am Samstag dann die Türen für die Besucher, allesamt Modelleisenbahner und Modellautofans. Neben Tscharntke hatte der Pollo-Verein aus Lindenberg eine Draisine aufgebaut, keine neue, eine 120 Jahre alte. Der Lokführer Wolfgang Brockmann setzte den kleinen Besuchern die Schaffnermütze auf und gab ihnen die Kelle in die Hand. Mama und Papa drückten auf den Auslöser. Solche Fotos hat nicht jedes Familienalbum.

Modellbaugruppe aus Priort in Wusterhausen dabei

Bei der Priorter Modellbaugruppe, die auch zum Freundeskreis der europäischen Modellbauer gehört, ging es filigran zu. Winzige Menschen standen auf dem Bahnhof, an den Häusern und neben den Schienen. Alltägliche Situationen an einer Bahnstrecke waren dort zu sehen, inklusive Zügen natürlich, gesteuert nach Fahrplan.

Detlef Wilhelm, Chef des MEC aus Oranienburg, war begeistert angesichts der vielen Besucher, die aus ganz Deutschland angereist waren. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte er schon am Samstag. Viele Fans und Stammkunden seien da gewesen. Die Gäste werden nach ihrer Postleitzahl gefragt. „Deshalb wissen wir auch ungefähr, wo sie herkommen“, so Wilhelm.

Miniaturwelten mit Szenen aus dem ganz normalen Alltag faszinierten nicht nur die kleinen Besucher. Quelle: Sandra Bels

Oranienburger hatten erste Ausstellung seit zwei Jahren

Für die Oranienburger war es die erste Ausstellung seit zwei Jahren. Sie hatten Tische mit Fahrsituationen in H0/H0e dabei, die nicht nur die kleinen Besucher faszinierten. Hüpfende Hühner, wippende Kinder, aber auch ein Schweißer an der Bahnstrecke ließen die Besucher staunen. Auch die schwarze Lokomotive, die am Boden ihre Runden zog, lockte viele Kinder an. Aus ihrem Schornstein kam sogar Dampf.

Dazu kamen die Züge der unterschiedlichsten Typen und Spurweiten, die auf den Tischen durch Landschaften fuhren und so manches Bahnerherz höher schlagen ließen. Allein der MEC war mit gut 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche am vergangenen Wochenende dabei.

Die Dossehalle war ein Wochenende lang ein Paradies für Modellbahner. Quelle: Sandra Bels

Händler aus Prag in der Wusterhausener Dossehalle

Im hinteren Bereich der Halle konnten die Fans im Fundus der Händler stöbern. Es gab Altes, Neues aber auch Ersatzteile und viele andere Dinge wie Matchbox-Autos, Radlader, Mini-Loks und Zubehör. Zum ersten Mal dabei war Tomás Fiser aus Prag mit seinem Stand. Er hatte wohl auch die weiteste Anreise. Verständigungsprobleme gab es nicht. Modellbahner sprechen die gleiche Sprache.

Neustädter hatten für die Modellbahner gebacken

Für Tscharntke war es wichtig, dass bei der Größenordnung auch das Drumherum stimmt. So gab es vor der Halle ebenfalls einige Attraktionen. Besonders interessant für die Kinder waren wohl die Hüpfburg und der Süßigkeitenwagen von Familie Güldner. Eine andere Familie hatte sich ordentlich für Kuchen ins Zeug gelegt und von Freitagabend 16 Uhr bis Samstagfrüh um 3 Uhr gebacken, gebacken, gebacken. Schön bunt und lecker war es, wie die Modellbahner Familie John aus Neustadt bestätigten. Manche kamen sogar mehr als einmal ans Kuchenbuffet.

Familie John aus Neustadt hatte gebacken. Quelle: Sandra Bels

Transportpolizei zu Gast in Wusterhausen

Für den Sonntag hatte sich dann hoher Besuch angesagt. Die Trapo (Transportpolizei) kam. Natürlich durfte der original Streifenwagen von damals nicht fehlen, ein Wartburg, und natürlich auch nicht die Uniform der Bahnpolizei von einst.

Helmut Tscharntke hofft, dass diese Veranstaltung im nächsten Jahr eine Neuauflage bekommt. 2021 präsentierten sich die Modellbahner und Modellautofans in der Vehlower Turnhalle. Davor waren sie in Olafs Werkstatt. „In allen Räumen“, wie Tscharntke betont. Und davon gibt es viele beim Gastwirt Olaf Krause.

Für den Neuanfang nach Corona hätte die Werkstatt aber lange nicht ausgereicht.

Von Sandra Bels