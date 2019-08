Wusterhausen

Wie steht es um das Wusterhausener Seeufer? Diese Frage stand am Montag im Mittelpunkt des Besuchs des Neuruppiner CDU-Bundestagsabgeordneten Sebastian Steinecke. Gemeinsam mit seinem Parteikollegen und Landtagskandidaten Dieter Dombrowski ließ sich Steinecke bei seiner Sommertour durch den Wahlkreis von Bürgermeister Philipp Schulz (parteilos) über die Situation am Klempowsee informieren.

Für Schulz steht fest: „Wir haben hier Potenzial, aber das müssen wir noch ausschöpfen.“ Aktuell ist das Thema für ihn nicht zuletzt angesichts des Beschlusses der Gemeindevertreter vom Februar, ein „Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept“ erarbeiten zu lassen. Es soll die Richtung klären, in die sich die Gemeinde in den nächsten Jahren bewegen will – auch in Sachen Tourismus und Freizeit.

Attraktiver für Anwohner und Besucher

Am See sieht der Bürgermeister in dieser Hinsicht gleich eine ganze Reihe von Aufgaben. Sein erster Punkt war am Montag der Parkplatz am ehemaligen „Volksgarten“. „Dieses Gelände muss natürlich auch ein bisschen entwickelt werden“, schätzte Schulz ein. Ideen beträfen derzeit beispielsweise die Installation einer Ladestation für Elektromobile und von Stellplätzen für Wohnmobile.

Gleich nebenan wartet mit der verfallenen Freilichtbühne die nächste Baustelle. Genau an dem Ort befand sich einst der jüdische Friedhof von Wusterhausen. „Die Gemeindevertretung hat sich ja dazu bekannt, die jüdische Geschichte der Stadt zu erforschen. Da soll der Friedhof auch wieder sichtbar gemacht werden.“ Noch sei man aber auf der Suche nach Fördermittelquellen.

Der Vandalismus macht Sorgen

Nur ein Mauerring erinnert an den Pavillon, der einst direkt am Seeufer stand. Ein Nachfolgebau existiert schon, steht momentan aber noch auf dem Hof des Wegemuseums. „Der sollte eigentlich wieder hier aufgestellt werden“, erklärte Philipp Schulz. „Aber es gab Bedenken wegen des Vandalismus.“ Eventuell werde man sich am Ufer also auf Sitzgelegenheiten beschränken.

Über den Uferweg – laut Schulz auch in keinem idealen Zustand – ging es ein Stück in Richtung Seemühle. „Im Moment ist das da ja eher ein wilder Parkplatz“, gestand der Bürgermeister ein. Aber man arbeite an einem Gestaltungskonzept für den Bereich. Kürzlich habe man bei einem Workshop mit Anliegern Ideen vorgestellt. „Das Projekt stößt eigentlich überall auf Zustimmung.“

Konzepte sind gefragt

Der „Rentnersteg“ wird demnächst ebenso Zuwendung erfordern wie der Anleger der Fahrgastschifffahrt. Für den Stegbelag am Strandbad wartet die Gemeinde auf einen Fördermittelbescheid.

Die Grünfläche vor dem Bad darf sogar als akuter Sorgenfall gelten. Bei Badewetter stehen Autos kreuz und quer. Das gesamte Areal wirkt verwuchert und etwas vernachlässigt. „Es wäre schön, wenn der Bauhof hier wenigstens einmal im Jahr Grund reinbringen würde“, meinten Anwohner, die am Montag auf die Besuchergruppe aufmerksam wurden. Bürgermeister Philipp Schulz hält ein grundlegendes Gestaltungskonzept für angebracht.

Aufwand wird schnell unterschätzt

Deutlich mehr Aufwand als erwartet wird wohl die Sanierung der Tennisanlage bereiten. Nach jüngsten Baugrunduntersuchungen verdoppelte sich die Kostenschätzung auf rund 320.000 Euro. „Da muss sich die Gemeindevertretung noch mal positionieren“, sagt Schulz.

Sebastian Steinecke, der auch ein Mandat im Kreistag hat, verwies an dieser Stelle auf seine Forderung nach einer stärken Sportförderung des Landkreises. „Bisher waren die Mehrheiten im Kreistag dazu arg umstritten.“

Förderbedingungen verschlechtern sich

Was die Potenziale des Seeufers anbelangt, schloss er sich der Einschätzung des Bürgermeisters an: „Das ist hier die wirklich gute Ecke von Wusterhausen.“ Aber es bleibe viel zu tun. „In Kyritz ist ja doch schon einiges passiert – bis hin zur Insel. Es wäre natürlich schade, wenn Wusterhausen da den Zug verpasst.“ Zudem dränge die Zeit: Wichtige Fördertöpfe wie der des Leader-Programms der EU werden in den nächsten Jahren voraussichtlich bei weitem nicht mehr so viel hergeben wie bisher.

Für Philipp Schulz stand zum Ende des Rundgangs fest: „Wir kommen immer aufs selbe Ergebnis: Wir brauchen noch ein bisschen mehr Geld.“

Von Alexander Beckmann