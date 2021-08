Kyritz

Es war ein schöner Tag mit vielen Freunden. Das war das Fazit der Gäste des 2. Wusterhausener Dinners in Weiß. Nach der Premiere 2019 auf dem Marktplatz gab es am Samstagnachmittag die Neuauflage. Diesmal trafen sich die Jubilare und ihre Familien aber auf der Streuobstwiese an der Schiffahrt. Und die erwies sich für die meisten Mitstreiter als perfekter Ort für ein solches Dinner. Viel Schatten unter den Bäumen und nicht so auf dem Präsentierteller wie auf dem Marktplatz, das war die einmütige Meinung.

Zur Galerie Das 2. Wusterhausener Dinner in Weiß fand auf der Wiese an der Schiffahrt statt. Geehrt wurden die Jubilare der Jahre 2020 und 2021. Im vergangenen Jahr fiel das Dinner wegen Corona aus.

Weiße Kleidung war das A und O. Sogar die Kleinste Jubilarin, die im Mai geborene Ida, war komplett in weiß gekleidet, blieb aber eher in Mamas Tragesack bei dem ganzen Trubel. Tische und Stühle, Tischdecken und Geschirr, alles war weiß. Da kamen die bunten Leckerein erst so richtig zur Geltung. Jeder hatte etwas mitgebracht: Kuchen, belegte Brote, jede Menge Obst und natürlich Getränke.

Dresdener Eierschecke in Wusterhausen

Echte Dresdener Eierschecke gab es zum Beispiel am Rettschlag-Klotzke-Reinicke-Tisch. Gebacken hatte sie Martina Reinicke, die mit ihrem Mann Hans-Georg extra für das Dinner nach Wusterhausen gekommen war. Die beiden sind schon viele Jahre mit Familie Rettschlag und Kathleen Klotzke befreundet. Und welch Überraschung: Hans-Georg Reinicke wurde gleich in den Reigen der Jubilare aufgenommen. Die Freunde aus Wusterhausen hatten dafür gesorgt und es möglich gemacht, dass der Dresdener seinen 70. Geburtstag beim Wusterhausener Dinner in Weiß nachfeiern konnte.

Alle Jubilare auf einem Bild. Quelle: Sandra Bels

Hochzeitstage, runde Geburtstage, auch von Vereinen oder der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft wurden gefeiert. Dazu gab es Urkunden und eine passende Kopfbedeckung und natürlich eine Blume. Auch der Umzug der Jubilare durch die Menge durfte in diesem Jahr nicht fehlen.

Sechs Damen kamen kurz nach 16 Uhr direkt von der Arbeit auf die Wiese. Es waren die Mitarbeiterinnen des Wusterhausener Komma-10-Marktes, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Laura Holz ihren 20. Geburtstag nachfeiern wollten. Aber vor dem Vergnügen steht die Arbeit und die ging bis 16 Uhr.

Wusterhausener Landfrauen dabei

Ebenfalls mit von der Partie waren die Landfrauen aus Wusterhausen. Auch sie hatten Jubilare dabei. Annemarie Jahnke-Schulz und Helga Wagner ließen sich feiern. Die siebente Null war es bei ihnen. „Uns hat das Fest schon 2019 auf dem Markt gut gefallen“, so Annemarie Jahnke-Schulz. Annemarie Neumann war zum ersten Mal dabei. Sie ist ganz neu in der zehnköpfigen Landfrauen-Runde. Gleich nebenan hatten es sich die Mitglieder der Familien Rätsch und Dürr bequem gemacht. Gefeiert wurden der 20., 30. und 60. Geburtstag.

Für die Jubilare gab es kleine Geschenke. Quelle: Sandra Bels

Wusterhausener Festkomitee hat das Dinner organisiert

Das Festkomitee hatte den Tag in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein organisiert. Die Stadt sorgte dafür, dass die Wiese hergerichtet wurde. Helfer bastelten Tafeln, die in den Bäumen aufgehangen wurden. Sie zeigten die wichtigsten Ereignisse der Jubiläumsjahre. Die Mitglieder des Kulturvereins hatten natürlich auch einen Tisch auf der Wiese. Und sie waren für die Sonne gut gerüstet. Sie hatten sich extra für das Dinner Sonnenbrillen bestellt, natürlich für alle die gleichen.

Von Sandra Bels