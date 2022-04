Wusterhausener Frühlingserwachen: großer Markt mit Pflanzen, Feinkost und Spaß für Kinder

Wusterhausen

Die Aufregung ist groß. „Wir haben das Gefühl, es wird immer größer“, sagt Jacqueline Salih, Sprecherin des Wusterhausener Festkomitees. Das hat für Sonnabend den ersten Frühlingsmarkt in der Dossestadt organisiert. Das Motto des Tages ist „Frühlingserwachen – Regionaler Genuss- und Pflanzenmarkt“.

Es ist ein besonderer Markt, kein normaler Wochenmarkt. „Ein Event“, wie Jacqueline Salih sagt. „Wir freuen uns, den Bürgern und Gästen der Stadt endlich wieder etwas anbieten zu können“, fügt sie an. Der Marktplatz soll nicht nur aus dem Winterschlaf geweckt, sondern auch aus der Coronastarre geholt werden.

Bewegung für die Kinder beim Frühlingsmarkt in Wusterhausen

Ein besonderes Anliegen ist dem Festkomitee das Angebot für die Jüngsten. Für sie stehen ein Bewegungsparcours und eine Hüpfburg bereit. Neben Kinderschminken gibt es auch Mitmachangebote zur gesunden Ernährung.

Das Festkomitee wirbt mit einem Banner für den Frühlingsmarkt Wusterhausen. Quelle: Sandra Bels

Genussvoller Frühlingsmarkt in Wusterhausen

Genussvoll soll es zugehen auf dem ersten Frühlingsmarkt in Wusterhausen. Genuss vor Ort oder zum Mitnehmen sollen möglich sein im kulinarischen und optischen Sinne. Geboten wird das alles an etwa 25 Marktständen. „Wir halten ein breites kulinarisches Angebot bereit“, so Jacqueline Salih. Dazu gehören Backwaren, Fisch, Fleisch und Wurst, Gewürze, Honig und Käse, aber auch Kaffeespezialitäten, Obst und Gemüse sowie Süßwaren und Wein, Öle, Pasten und Oliven. Dazu öffnen die Gastronomen rund um den Markt ihre Häuser und Biergärten. Pflanzen und Dekorationen sollen in allen Variationen zu haben sein.

Wusterhausener Landfrauen backen Kuchen

Und wenn es um Genuss geht, dann dürfen die Landfrauen aus Wusterhausen mit ihrem selbst gebackenen Kuchen nicht fehlen. Sie sind schon über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für ihre Süßigkeiten. Auch eine mobile Schleiferei wird vor Ort sein. Messer und Scheren bekommen sofort den richtigen Schliff. Zuschauen ist erwünscht. Nancy Scheel von „Fischverliebt“ bringt einen Räucherofen mit. „Um die Sicherheit von Fahrrädern kümmert sich die Polizei mit ihrer Codieraktion. Start ist um 10 Uhr. Die Beamten bleiben bis 13 Uhr auf dem Marktplatz. Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, der sollte einen Eigentumsnachweis mitbringen.

Nancy Scheel räuchert Fisch. Quelle: Sandra Bels

Gemeinde Wusterhausen arbeitet mit Festkomitee zusammen

Der Frühlingsmarkt ist ab 9 Uhr geöffnet. „Wir haben bis 15 Uhr geplant, schicken aber danach niemanden vom Platz“, so Jacqueline Salih. Das Festkomitee hat das bunte Markttreiben in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wusterhausen und dem Kulturverein organisiert. Es wird auch gefördert. Das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ kommt zum Einsatz.

Von Sandra Bels