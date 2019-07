Die Wusterhausener Unabhängige Wählergemeinschaft UWG veranstaltete am Montag in Wulkow erstmals ein Treffen zum Thema Umweltschutz. Ideen wurden diskutiert – von Müllvermeidung bis Direktvermarktung. Die Ergebnisse sollen Eingang in die Gemeindevertretung finden.