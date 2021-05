Wusterhausener Mühlenrad soll repariert werden

Wusterhausen

Mit einem Lokal­termin begann am Dienstag dieser Woche die Sitzung des Wusterhausener Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus. Bürgermeister Philipp Schulz hatte die Gemeindevertreter und sachkundigen Einwohner zu einem Spaziergang eingeladen. Der führte vom Parkplatz am ehemaligen Volksgarten bis zur einstigen Seemühle und war als Diskussionsgrundlage für die spätere Sitzung gedacht.

Immerhin liegt auf den wenigen hundert Metern so manches im Argen, was dem Weg am Ufer des Klempowsees einiges von seiner Idylle nimmt. Hier standen mal Bänke, von denen nur noch Stümpfe aus Beton oder gar nichts mehr übrig geblieben ist. Dazu zählt auch das Fundament, das vor hundert Jahren einen wunderbaren Pavillon trug. Von dem gibt es bekanntlich einen viel bescheidener ausgefallenen Nachbau, der aber wiederum dauerhaft auf dem Museumshof verbleiben soll.

Nützliche Abwechslung – Ausschussmitglieder bei ihrem Lokaltermin. Quelle: Wolfgang Hörmann

Der sogenannte Rentnersteg braucht zwar einige neue Bretter und ein repariertes Geländer, schneidet aber immer noch deutlich besser ab, als das Mühlrad an der Seemühle, die längst zu einer begehrten Wohnadresse geworden ist. Das hölzerne Rad entstand im Jahr 2000, finanziert mit Hilfe von Fördermitteln aus einem europäischen Fonds, des Landes Brandenburg und der Gemeinde.

Es drehte sich danach über etliche Jahre und zog Touristen an. Es wollte aber auch unterhalten sein, was der Gemeinde zwangsläufig Kosten verursachte, und fiel endgültig in Ungnade, als das schmucke Gebäude, mit dem es verbunden ist, Bewohner bekam. Zu laut das Ganze, hieß es irgendwann. Der normale Verschleiß tat das Seinige, den Koloss komplett auszubremsen.

Den einstigen Arbeitsplatz von Fischer Schütte holt sich die Natur zurück. Quelle: Wolfgang Hörmann

Er teilt sich jetzt den morbiden Charme, mit der gegenüber liegenden ehemaligen Arbeitsstelle des Wusterhausener Fischers. Die ist mittlerweile so verwunschen, dass Großstädter angeblich aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Abreißen oder es naturbelassen? Die Meinungen gingen selbst bei den Ausschussmitgliedern auseinander.

Das Mühlenrad ist ein begehrtes Fotomotiv

Zum Mühlenrad jedenfalls gibt es Pläne für die Reparatur, einschließlich der hölzernen Balustrade drum herum. Drehen soll es sich nach jetzigem Stand zwar nicht wieder, aber Wusterhausen hätte wenigstens ein Fotomotiv mehr, was ja irgendwie auch im Sinne der Erfinder sein dürfte.

Was den Weg dorthin betrifft, so zeigte sich der Ausschuss mit dem Zustand zufrieden. Einig war man sich auch darin, dass die Sitzgelegenheiten am Seeufer schnellstmöglich wieder hergerichtet werden sollen.

Diese Rohre gehörten einst zu einer Fontäne mitten im See. Sie haben längst keine Funktion mehr und müssen entfernt werden. Quelle: Wolfgang Hörmann

Allerdings entspann sich später bei der Sitzung in der Dosse-Halle eine längere Diskussion über das Wie und seine Finanzierung. Als sicher gilt, dass neue Arbeit auf die Männer vom Bauhof zukommt. Das benötigte Holz sollte möglichst wenig kosten. Der Bürgermeister will jetzt auch die vorhandenen Bestände prüfen lassen.

Ein versuchter Befreiungsschlag von Lothar Schnick (Fraktion Wusterhausen kann mehr) ging zunächst ins Leere. „Was ist, wenn ich Ihnen in den nächsten Tagen Holzbohlen vor die Tür lege?,“ fragte der Wkm-Mann. „Dann sollten wir vorher erst mal telefonieren“, so Philipp Schulz. Wenn das allein alles beschleunigen kann, wäre vielleicht ein Problem gelöst.

Von Wolfgang Hörmann