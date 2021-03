Wusterhausener Ortsbeirat schaut auf die Ordnung und Sauberkeit

Wusterhausen

Der Ortsbeirat von Wusterhausen will in den nächsten Monaten besonderes Augenmerk auf Ordnung und Sauberkeit in der Dossestadt legen. Bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung wurde ein Arbeitspapier dazu vorgestellt. Ortsvorsteherin Petra Buschke hatte sich bei einem Spaziergang die unterschiedlichsten Ecken in Wusterhausen angeschaut und fotografiert. Sie sagt: „Ordnung und Sauberkeit geht uns alle an, wir müssen hier gemeinsam Verantwortung zeigen.“ Alles auf Grundlage der städtischen Straßenreinigungssatzung.

Kleidercontainer und Bushaltestellen sind Dreckecken in Wusterhausen

Nach ihrer Aufstellung gibt es neuralgische Punkte wie die Kleidercontainer, aber auch die Altglasbehälter und Bushaltestellen, an dene sich meist immer Müll sammelt, aber auch viele schöne Ecken. Lobend erwähnte Petra Buschke die Initiative einiger Wusterhausener, die sich beim Bauamt Müllsäcke holen, um sie mit eingesammeltem Unrat zu füllen, den dann der Bauhof abholt und entsorgt. Zufrieden ist der Ortsbeirat auch mit der Sauberkeit an der Skaterbahn. Für die Stadtmauer in der Dombrowskistraße, die vom Kulturverein gepflegt wird, stellt sich der Ortsbeirat weitere Initiativen vor. Dort bröckelt der Putz aus der Mauer, ein Mangel, den der Kulturverein aber nicht beseitigen kann.

Wusterhausener Facebook-Gruppe sammelt Müll

Als positiv wird vom Ortsbeirat die Initiative einiger Wusterhausener bewertet, die dazu aufrufen, in ihrer Facebook-Gruppe „Meine Stadt Wusterhausen“ Fotos von gesammeltem Müll zu posten. Martin Kuska hatte bei der Ortsbeiratssitzung darüber informiert und aufgerufen, jeden Müllsack zu posten.

Kritisch gesehen werden das Umfeld der Badeanstalt, wo sich in der Vergangenheit öfter Grünabfälle angesammelt hatten, sowie der Volksgarten.

Bauamtsleiter Ronny Hein informierte in diesem Zusammenhang darüber, dass auch für die Gemeinde wild abgelegter Müll zunehmend zum Problem wird. „Wir bekommen fast täglich Hinweise, dass Müll an den Straßen liegt“, sagte er. Telweise seien darunter auch gefährliche Gegenstände.

Aufstellung soll helfen, Brennpunkte in Wusterhausen zu erkennen

„Wir haben gedacht, unsere Aufstellung hilft dabei, Brennpunkte erkennen zu können“, so Petra Buschke. Sie und ihre Mitstreiter Jacqueline Salih und Raffael Eichmann erklären sich bereit, mit Eigentümern von Grundstücken, bei denen es mit der Ordnung und Sauberkeit hapert, zu sprechen. „Dafür benötigen wir aber eine aktuelle Fassung der entsprechenden Stadtsatzungen, die es 2014 schon einmal gab“, so Petra Buschke. Sie hat erfahren, dass die Verwaltung derzeit an einer Aktualisierung arbeitet. Die Ortsbeiratsmitglieder wollen dieses Papier dann zu den Bürgern mitnehmen und sie auf ihre Pflichten aufmerksam machen. Es geht darin unter anderem um die Straßenreinigung und den Winterdienst, allgemeine Verhaltensregeln und die Nachtruhe.

Zuständigkeiten müssen oftmals nur geregelt werden

Im Arbeitspapier des Ortsbeirats findet sich weiterhin eine tabellarische Aufstellung neuralgischer Punkte und ihrer Zuständigkeiten. Petra Buschke ist der Meinung, dass viele Dinge in der Liste schnell erledigt werden können, wenn die Zuständigkeiten klar geregelt sind.

Frühjahrsputz vor Ostern in Wusterhausen

Die Ortsvorsteherin lädt im Zusammenhang mit Ordnung und Sauberkeit zum traditionellen Frühjahrsputz in Wusterhausen ein. Er findet am kommenden Sonnabend, 27. März, statt. Treffpunkt zum gemeinsamen Großreinemachen ist um 10 Uhr. „Wir rufen alle Bürger auf, unseren Ort auf Vordermann zu bringen“, sagt sie. Einsatzorte können individuell gewählt werden. „Arbeiten Sie dort, wo immer Sie es für nötig halten“, so der Aufruf des Ortsbeirates. Die Fleischerei Ribbe stellt für die Teilnehmer einen Imbiss zur Verfügung. Für den Frühjahrsputz können Helfer beim Ortsbeirat Müllsäcke bestellen, die dann vom Bauhof bereitgestellt und wieder abgeholt werden.

Die Müllsäcke sind zu ordern unter ortsbeirat@wusterhausen.de. Das ist bis zum 25. März möglich.

