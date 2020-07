Wusterhausener Schulküche wird erst 2021 saniert

Wusterhausen

Die Hälfte der Sommerferien ist vorüber. Worüber alle Nutznießer am liebsten gar nicht nachdenken wollen, läutet bei anderen das Finale der Vorbereitungen auf das neue Schuljahr ein. Dazu gehört in der Wusterhausener Astrid-Lindgren-Grundschule das dringende Anliegen, bei der Mittagsversorgung der Mädchen und Jungen wieder auf Gewohntes zurückgreifen zu können.

„Wir gehen davon aus, dass vom ersten Tag des neuen Schuljahres an, die Speisung wieder in bewährter Art und Weise vonstattengehen kann“, sagt Wusterhausens Vizebürgermeister Jürgen Gottschalk. Die Gemeinde ist der Schulträger.

Gottschalk geht davon aus: Der Versorger, die Zuerbel & Lingk GbR aus Neuruppin tischt vor Ort zubereitete Gerichte wieder in der Speiseeinrichtung gegenüber dem Schulhaus mit der Sonne am Giebel auf. Das war seit Beginn der Winterferien im Februar bis zu Beginn der längsten gegenwärtigen Schulfreizeit nicht mehr so.

Aus der kompletten Sanierung von Küche und Speiseraum in den Monaten bis zum Sommer wurde bekanntlich nichts ( MAZ berichtete). Als wichtigsten Grund nannte Rüdiger Zuerbel, einer der Geschäftsführer der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das Ausbleiben benötigter Fördermittel von der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Zuerbel vermutete Ende April in einem Telefonat mit der MAZ, dass Bedürftigkeiten bei Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie existenziell bedroht waren, vordringlich bearbeitet werden mussten. Es hätte zudem aber auch noch Gesprächsbedarf zu anderen Themen gegeben. „Wir werden die komplette Sanierung wohl verschieben“, so damals die zunächst vage Ankündigung.

Die Arbeiten sollen nun im Februar starten

Und so wird es auch kommen. „Es gibt ein Jahr Verspätung. Wir fangen im Februar 2021 an“, stellte der Neuruppiner nun definitiv fest. Sein Unternehmen wolle aber die Speiseinrichtung, die mittlerweile malermäßig instand gesetzt worden ist, mit dem vorhandenen Inventar und der bewährten Stammmannschaft ab dem 10. August wieder öffnen.

Das gelte „auch für die Öffentlichkeit“, so die Zusage an alle hungrigen Erwachsenen, die in der Vergangenheit gern den Weg in die Schulstraße genommen hatten. Das Zeitfenster, in dem die Schüler ihre Mahlzeiten einnehmen, würde diese Möglichkeit zulassen.

150 Schüler nutzen normalerweise das Essensangebot Während der Schließung der Küche versorgte das Unternehmen Zuerbel & Lingk die Schüler mit Mahlzeiten, die in Neustadt zubereitet worden waren, im Wusterhausener Schützenhaus. Das endete im März mit der Corona-bedingten Schließung der Schule. Hortkinder nahmen während der ersten beiden Ferienwochen ihr Essen im Schulgebäude ein. So wird es auch nach den zwei folgenden hortfreien Wochen und dann bis zum Schulbeginn am 10. August sein. Etwa 30 Esser nutzen das Angebot. DieAstrid-Lindgren-Grundschule besuchten im vergangenen Schuljahr rund 280 Mädchen und Jungen. In „normalen“ Unterrichtszeiten aßen etwa 150 von ihnen die warmen Mittagsmahlzeiten.

