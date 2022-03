Wusterhausener See-Schifffahrt und die „Neptun“ liegen auf Eis

Wusterhausen

Am vergangenen Sommer hat es nicht gelegen, dass die Wusterhausener See-Schifffahrt nur mehr oder weniger vor sich hin dümpelte. Stattdessen kam das Unternehmen „Reederei 5 Seen“ schon deshalb schwer aus den Startlöchern, weil ein Motorschaden aus der Vorsaison und extra zu beschaffende Ersatzteile die „Neptun“ lange ausbremste. Und als es dann losgehen sollte, hatte Corona noch etwas dagegen.

Erst ab dem Spätsommer lief es für die kleine Crew von Geschäftsführerin Renate Bischof einigermaßen zufriedenstellend, ohne aber, dass finanzielle Ausfälle hätten wettgemacht werden können.

Steg gesperrt: Fahrgäste stiegen in Kyritz und Bantikow ein und aus

Das versöhnliche Ende der Saison fiel dann auch noch ins Wasser. Zum 7. September musste der Steg zum Ein- und Aussteigen sowie für wichtige Serviceleistungen an Bord wegen Baufälligkeit gesperrt werden. Die Besatzung erreichte ihren Arbeitsplatz von da an nur im Ruderboot. Fahrgäste stiegen in Kyritz und Bantikow ein und aus.

Dann endete die mit der Gemeinde Wusterhausen ausgemachte Liegezeit am „Haussteg“ Ende Oktober. Im November fand sich das einzige motorisierte Fahrgastschiff auf der Kyritzer Seenkette dort wieder, wo es schon einmal überwintern musste – im Waldkanal dicht an der Landesstraße 14 in Richtung Wittstock und Autobahn.

Das Armutszeugnis für eine von Anfang an verkorkste Zusammenarbeit zwischen der Reederei und den kommunalen „Kleeblatt“-Kommunen Wusterhausen und Kyritz bekommt nun einen weiteren Anhang. Denn von irgendwie gearteten Startvorbereitungen auf die neue Fahrsaison ist nichts zu spüren. Im Gegenteil. Der weiße Dieselschlucker mit ersten Rostflecken schickt sich an, länger als geplant in Ruhestellung zu verharren. Vielleicht für immer? Denkbar.

Renate Bischof, Geschäftsführerin der "5-Seen-Reederei". Quelle: Wolfgang Hörmann

Darauf lassen auch Äußerungen von „5-Seen“-Geschäftsführerin Renate Bischof schließen. „Ich weiß wirklich nicht mehr, wie es weitergehen könnte ohne einen festen Liegeplatz, ohne Bootshalle, von der aus Ver- und Entsorgungsaufgaben sachgerecht erledigt werden könnten. Für das Schiff soll es einfach keinen Platz auf den Seen zwischen Wusterhausen und Stolpe geben?, fragt die Geschäftsführerin verbittert und etwas ratlos.

Kein Platz auf den Seen zwischen Wusterhausen und Stolpe

Wie es mit der Schifffahrt in diesem Sommer funktionieren könnte, da sei sie überfragt. Und: „Ich habe nicht den Eindruck, dass es jemanden interessiert. Wir haben alle gegen uns.“ Dabei wäre es doch notwendig, dass das Unternehmen „5 Seen (UG)“ – die Großbuchstaben stehen für „haftungsbeschränkt“ – Geld einfahren muss.

Der Anlegesteg muss neu gebaut werden, wird aber vorerst nicht angefasst. Quelle: Wolfgang Hörmann

Eine Lösung dafür scheint darin gefunden zu sein, dass unter selbigem Namen seit kurzem weitere Leistungen angeboten werden. „Wir haben Garten- und Landschaftsbau in unser Angebot aufgenommen, dafür Leute eingestellt, die derzeit in Hamburg arbeiten“, sagt Renate Bischof. Wegebau und Vorbereitungen für Pflasterarbeiten seien abrufbar. „Alles ist da noch im Werden.“

Wusterhausens Bürgermeister: „Interesse an der Schifffahrt auf Klempowsee und Untersee“

Dass die „Neptun“ in den nächsten Monaten gänzlich ungenutzt bleibt, sei zwar „nicht gewollt, aber durchaus vorstellbar. Das Gewerbe bleibt aber angemeldet.“

„Schon im Interesse des Tourismus haben wir nach wie vor Interesse an der Schifffahrt auf Klempowsee und Untersee“, sagt Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz. Er sieht sich zu diesem Thema auch als Sprecher für seine Kyritzer Kollegin Nora Görke (siehe Interview).

Von Wolfgang Hörmann