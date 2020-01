Tierschützerin will kürzer treten

Wusterhausen

Der Tierschutz in und um Wusterhausen ist eng mit ihrem Namen verbunden: Ilona Paschen. Jetzt kündigt die 65-Jährige an, sich aus gesundheitlichen Gründen weitgehend aus der aktiven Arbeit für den Tierschutzverein Tapsi Gnadenhof Kolrep zurückzuziehen.

„Ich werde nicht mehr die Menge an Arbeit bewältigen wie bisher“, sagt Ilona Paschen, die sich seit fast 20 Jahren für den Tierschutz in der Region engagiert. Von 2009 bis 2015 war sie Vorsitzende des Tierschutzvereins Ostprignitz-Ruppin. Später setzte sie sich für den Kolreper Gnadenhof ein, der Tiere betreut, die sich nicht mehr vermitteln lassen.

Betreuung, Vermittlung, Finanzierung

Sie bemühte sich um die Unterbringung, Versorgung und Vermittlung von Fundtieren aus der Region. „Wir sind im Landkreis ja alles Vereine ohne Tierheim.“ So kümmerte sich Ilona Paschen auch um die Betreuung ehrenamtlicher Pflegestellen, um die Bestandskontrolle der freilebenden Katzen in der Region, um die Finanzierung des Ganzen und um den Kontakt zu Behörden.

300 Kilometer Wege umfasste das Monatspensum bestimmt, schätzt Ilona Paschen ein. 116 Hunde und 57 Katzen konnten sie und ihre Helfern über die Jahre an neue Halter vermitteln. Da sei auch das vergangene Jahr keine Ausnahme gewesen. „Für uns war 2019 ein normales Jahr: aufregend wie immer.“ Ein Thema habe dabei erneut im Vordergrund gestanden: „Katzen, Katzen, Katzen.“

Herrenlose Katzen bleiben das Thema

Seit vielen Jahren bemühen sich Ilona Paschen und ihre Mitstreiter, die Zahl der verwilderten Hauskatzen zu verringern. Vor allem im Bereich Wusterhausen fangen sie immer wieder Tiere ein, um sie zu kastrieren. „Wir wollen die Katzen nicht töten, sondern an der Vermehrung hindern.“ Allein 2019 sei das in 17 Fällen gelungen. Mehr sei auf ehrenamtlicher Basis nicht drin. Und es reiche nicht aus: „Die Population bleibt gleich oder steigt sogar.“

Immer wieder mahnt die Wusterhausenerin auch die Kommunen, tätig zu werden. Über das Vorgehen bestehen durchaus unterschiedliche Meinungen – beispielsweise, was Futterstellen für die Wildlinge betrifft. Von offizieller Seite wird das klar abgelehnt. Ilona Paschen jedoch meint: „Wir sind ganz froh, wenn wir Stellen haben, an denen wir überhaupt auf die Tiere zugreifen können.“

Immer wieder kommen Fälle aber auch von ganz allein zu den Tierschützern: „Wir konnten 2019 zwei Hunde aus schlechter Haltung in Wusterhausen an neue Besitzer vermitteln.“

Ganz viel privates Engagement

„All diese Aktionen werden vor allem durch private Spenden finanziert“, erklärt Ilona Paschen. „Und durch unsere Kuchenbasare.“ Drei davon habe es 2019 gegeben: beim Dorffest in Lellichow sowie in Wusterhausen beim Schiffahrt-Trödel und zum Nikolausmarkt. „Da sind über 1000 Euro zusammengekommen. Wir haben sehr fleißige Unterstützer beim Backen und Verkaufen.“

Den Helfern zollt Ilona Paschen höchste Anerkennung: „Ich danke allen meinen Mitstreitern in Wusterhausen – vor allem Anke Alting und Silke Meier, die mich über die Jahre durch die Höhen und Tiefen begleitet haben.“

„Ich bleibe natürlich Mitglied im Verein und arbeite weiter mit – in beratender Funktion.“ Doch als die zentrale Ansprechpartnerin für Fragen des Tierschutzes in der Region wolle sie nicht mehr auftreten. „Die Versorgung von Fundtieren ist eigentlich eine Pflicht der Kommunen“, erinnert Ilona Paschen. Dorthin – speziell an die Ordnungsämter – könne man sich mit entsprechenden Fällen wenden. „Sind echte Notfälle da, bleibe ich natürlich ansprechbar.“

Von Alexander Beckmann