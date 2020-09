Wusterhausener Wohnmobil-Parkplätze blockiert

Wusterhausen

Die Idee ist gut, mit vier zusätzlichen Stellplätzen in Wusterhausen ( MAZ berichtete) mehr Wohnmobilisten in den Ort zu lotsen. Da liegen die Dossestädter im Trend. Mit dem Standort am Uferweg hat die Gemeinde Durchreisenden schon deshalb einen Gefallen getan, weil man von der viel befahrenen Seestraße in Richtung Bantikow soweit es ging abgerückt ist. Erste Urlauber wurden am Tag nach der Freigabe in der vergangenen Woche auch schon gesichtet.

Dieser abendliche Gast der Stadt musste notgedrungen ausweichen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Allerdings lässt sich auch beobachten: Sie müssen schon sehr zeitig ankommen, um das für sie er reservierte und mit entsprechenden Schildern ausgewiesene Areal auch nutzen zu können. Denn möglichst dicht am Seeufer, das ist gleichzeitig auch am nächsten zur beliebten Gaststätte „Casa Nostra“ und zu traumhaften Sonnenuntergängen an diesen letzten Sommertagen des Jahres.

Pure Bequemlichkeit

Da stellt dann der gemeine Autofahrer sein Gefährt eben da ab, wo er es zu Fuß nicht mehr weit hat zum entspannten Feierabend. Die jüngst eingerichtete Parkfläche erinnert mit dem Verkehrszeichen 314 (es ist das blaue Schild mit weißem „P“) samt Zusatzzeichen zwar daran, dass sie ausschließlich Wohnmobilen vorbehalten ist. Das übersehen manche aber geflissentlich – obwohl an anderer Stelle viel Freifläche vorhanden ist.

So sehen montagabends in Wusterhausen Wohnmobile aus. Quelle: Wolfgang Hörmann

„So haben wir uns das nicht gedacht“, sagt Mike Laskewitz. „Anderswo klappt es eigentlich ganz gut mit der Aufteilung“, wundert sich der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz und nennt als positive Beispiele den Hafen in Wittenberge und den Stellplatz im Storchendorf Rühstädt. Mike Laskewitz setzt auf gegenseitiges Verständnis und ein gedeihliches Miteinander.

Wenn es daran hapert, gibt es aber auch Mittel und Wege, verwaltungsseitig darauf hinzuweisen. In Kyritz – die Stadt ist in der Region größter Anbieter von Mietflächen für Reisemobile – kontrolliert das Amt für Bürgerservice, Bildung und Soziales im Rathaus, ob Autofahrer die Regeln einhalten, sowohl auf dem Parkplatz Wässering in der Stadtmitte, als auch am Ufer des Untersees.

Verstöße ahndet der Bürgerservice

Bei Verstößen werde auch geahndet, sagt der Mitarbeiter Matthias Sperling. „Allerdings ist das hier sehr selten. Ich kann mich an keinen Fall erinnern, weil wir ja auch genügend Pkw-Parkplätze neben den Wohnmobilstellplätzen vorhalten.“

Darin unterscheiden sich die beiden „Kleeblatt-Kommunen nicht. Und auch sonst besteht Gleichheit: die Ordnungswidrigkeit des Falschparkens kostet wenn es das Benutzen gekennzeichneter Parkflächen verhindert, laut Straßenverkehrsordnung 10 Euro. Noch. Die Verdopplung bundesweit scheiterte bekanntlich bislang an einem Formfehler.

Von Wolfgang Hörmann