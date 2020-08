Wusterhausen

Wie schaffen es die Wohnungsbaugesellschaften fernab der Metropolen ihren Mietern das zu bieten, was sie von ihnen erwarten können? Was sollten die Unternehmen tun, um Defizite auszugleichen? Und wie können die kommunalen Verwaltungen als Gesellschafter dabei helfen?

Um Antworten auf diese Fragen ging es am Donnerstag, als der Landtagsabgeordnete der Linken Christian Görke nach einer Stippvisite in Premnitz und vor einem Abstecher nach Friesack in Wusterhausen Station machte.

Die Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft (WBB) ist verantwortlich für 537 Quartiere, hauptsächlich in der Stadt, zudem aber auch in den Ortsteilen Barsikow, Brunn, Dessow, Ganzer, Lögow, Segeletz, Kantow, Nackel und Schönberg.

537 Wohnungen und 127 Garagen Christian Görke ( Die Linke) war von 2014 bis 2019 Finanzminister in Brandenburg. Gegenwärtig ist der Landtagsabgeordnete unter anderem Vorsitzender des Ausschusses für Europaangelegenheiten und Entwicklungspolitik und Mitglied im Ausschuss für Infrastruktur und Landesplanung. Die Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH (WWB) ist ein kommunales Wohnungsunternehmen, dessen alleiniger Gesellschafter die Gemeinde Wusterhausen ist. Die WBB verwaltet insgesamt 537 Wohnungen und 127 Garagen. Darüber hinaus kümmern sich die Mitarbeiter um sieben Gewerbeeinheiten und 255 Garagen, Carports und Abstellplätze.

Die Schwierigkeiten, Vermieter „in der Fläche“ zu sein, wurden bei einem Gespräch im Herbst’schen Haus deutlich. Daran nahm neben der Geschäftsführerin Annette Kleinke auch Bürgermeister Philipp Schulz teil. Ein Problem ist der Leerstand von 130 Wohnungen, die zum Teil auch deshalb nicht nachgefragt werden können, weil sie in ihrem Ist-Zustand unvermietbar sind.

Dabei bemüht sich das Unternehmen kontinuierlich um Sanierung. Im vergangenen Jahr betraf es 20 Wohnungen, in diesem Jahr werden zehn Einzelobjekte in Angriff genommen, zusätzlich zum bereits komplett fertigstellten Wohnblock in der Rudolf-Breitscheid-Straße 2 bis 6 mit 18 Wohnungen.

Der Block links wurde jüngst komplett saniert. Dem Haus gegenüber steht das noch bevor. Quelle: Wolfgang Hörmann

Die Nummern 1 bis 7 schräg gegenüber stehen für 2022 im Plan. Dabei müsse es künftig vor allem darum gehen, sich zunehmend auf ältere Menschen als Mieterinnen und Mieter einzustellen, sagte Christian Görke.

Fehlende Barrierefreiheit zwinge dazu, Aufzüge in die Mehrfamilienhäuser zu installieren, die auch sonst von Bad bis Balkon umzubauen sind.

Er werde sich beim Land für entsprechende Förderprogramme einsetzen, versprach der Abgeordnete. Es müsse aber auch eigene Aktivitäten geben, dem Leerstand zu begegnen.

Mietfreies Wohnen auf Zeit

Mit Imagekampagnen über Wohn-Möglichkeiten vor Ort, vielleicht sogar (wie andernorts schon praktiziert) mietfreies Probewohnen über zwei oder drei Wochen, könnten durchaus lohnend sein.

Gleichzeitig sollte sich der öffentliche Personennahverkehr den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Passende Infrastruktur könnte die Siedlungen attraktiver machen.

Zur Sprache kam am Donnerstag auch das Thema „Altschulden“. Darunter versteht man finanzielle Lasten, die auf ehemals staatlichem Grund in den neuen Ländern liegen beziehungsweise lagen.

Schulden aus volkseigenem Vermögen

Im Einigungsvertrag der beiden deutschen Staaten steht, dass „mit Wirksamwerden des Beitritts das zur Wohnungsversorgung genutzte, volkseigene Vermögen mit gleichzeitiger Übernahme der anteiligen Schulden in das Eigentum der Kommunen“ übergeht.

Es handelt sich also um eine finanzielle Bürde, die Gesellschaften wie die Wusterhausener nicht verursacht, sonder „vererbt bekommen“ haben. Bei der WWB sind das aktuell 886 000 Euro.

Schon in seiner Zeit als brandenburgischer Finanzminister habe er sich, wie andere seiner ostdeutschen Kollegen, für die Entschuldung eingesetzt, so Christian Görke. Er versprach: „Das werde ich auch weiterhin tun.“

Von Wolfgang Hörmann