Wusterhausen

Gute Neuigkeiten gibt es in dieser Woche für die Kinder und Jugendlichen in Wusterhausen. Sie haben seit kurzem ein Auto für die Jugendarbeit. Es kann von Vereinen und den Jugendclubs genutzt werden, für Ausflüge oder um überhaupt vom Dorf zum Training zu kommen. Was noch fehlt ist ein Name für das Mobil.

Wusterhausener suchen Namen für den Bus

„Wie soll der kleine Bus heißen und aussehen?“ das fragt die Kinder- und Jugendkoordinatorin der Gemeinde Wusterhausen, Anna Behrend. Die Jugendlichen haben deshalb einen Aufruf auch über die sozialen Medien gestartet. Namensvorschläge sollen gemacht werden. Bei Instagram unter Jugend Wusterhausen kann zum Beispiel abgestimmt werden mit einem Like. „Ihr könnt aber auch einen eigenen Vorschlag dalassen“, so Anna Behrend.

Der Wagen gehört der Gemeinde Wusterhausen

Das Fahrzeug gehört der Gemeinde Wusterhausen. Der Achtsitzer soll aber vorrangig der Jugendarbeit und den Vereinen in der Gemeinde zur Verfügung stehen. Er kann für reguläre Termine gebucht werden, genauso wie für Fahrten und Ausflüge.

Das Auto soll, wenn es nicht durch die Jugendarbeit genutzt wird, selbstverständlich auch von weiteren Akteuren in der Gemeinde für gemeinnützige Zwecke genutzt werden können.„Das konkrete Prozedere dafür wird aktuell noch fertig gestellt, ebenso wie die Gestaltung des Autos“, sagt Anna Behrend.

Für das neue Jugendmobil Wusterhausen wird ein Name gesucht. Das ist ein Vorschlag, gemalt von einem Mädchen. Quelle: privat

„Rakete Wusterhausen“ ist ein Vorschlag

Neben bunten Farben soll das Mobil auch den von Kindern und Jugendliche gewählten Namen tragen. „Jedermann kann dazu noch Vorschläge in den Ring werfen“, so Anna Behrend. Die Abstimmung sollte ursprünglich bis Mittwoch dauern. „Wir haben sie jetzt aber bis Freitag verlängert“, sagt Anna Behrend. Namensvorschläge, die bisher schon von den Jugendlichen kamen, sind „Rakete Wusterhausen“, „Gemeinderakete“, „Wusterhausens überragender Bus“ und „Wusterhausens übermächtiger Bus“ (kurz W.Ü.B.).

Wusterhausen bezahlt das Auto aus der Integrationspauschale

Der Wagen wurde mit Geld aus der Integrationspauschale bezahlt, die der Gemeinde Wusterhausen zusteht. Der VW Caddy hat acht Sitze. Die sind sehr leicht auszubauen, so dass das Auto auch gut für Transporte geeignet ist. „Die bisherige Bezeichnung „Jugendmobil“ kam bei den Befragten jedoch weniger gut an“, sagt Anna Behrend. In Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen hat sie erfahren, dass für sie das Wort Jugend eher förmlich klingt und nicht so, als würde es sich auch an Kinder richten.

Wusterhausener Bufdis haben mit den Kindern und Jugendlichen diskutiert

Anna Behrend sagt: „Über den neuen Namen haben mit den Kindern und Jugendlichen unter anderem Bundesfreiwillige der Gemeinde gesprochen.“ Ganz neu in der Riege der Freiwilligen ist der 24-jährige Marcel Döhring. Er wird sich ein Jahr lang sehr intensiv für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde engagieren und Anna Behrend unterstützen. „Ich freue mich darauf, neue Erfahrungen zu sammeln und mich so auf meine spätere Wunschausbildung als Erzieher vorzubereiten“, sagt Marcel Döhring. Mit dem Bundesfreiwilligendienst überbrückt er die Zeit bis dahin und sammelt dabei für ihn wertvolle Praxiserfahrungen.

Wusterhausen hat ab Januar neue Bufdi-Stellen

In der Gemeinde Wusterhausen können Freiwilligendienste in den Bereichen Museum, Jugendarbeit, Kita, Hort und Schule absolviert werden. Voraussichtlich ab Januar gibt es neue freie Plätze. Derzeit sind alle Bufdi-Stellen besetzt. Für Januar gibt es laut Anna Behrend schon eine Interessentin. Derzeit sind vier Bufdi-Stellen besetzt. Zwei Freiwillige sind im Museum tätig und zwei im Bereich Kinder- und Jugendkoordination. Sie können auch in Hort und Kita arbeiten.

Von Sandra Bels