Wusterhausener findet Impfscheine aus der Kaiserzeit

Wusterhausen

Geht es mit der Pandemie langsam zu Ende? Können wir aufatmen? Oder macht das Unheil nur eine Pause? Landauf, landab interessiert wohl keine Frage die Menschen mehr als dieses „Wie weiter?“ Es ist aktuell das alles bestimmende Thema. Dabei wiederholt sich die Geschichte.

Dokumente aus dem Impfbezirk Wildberg, Kreis Ruppin

Beweise dafür hat der Wusterhausener Rudolf Friese jetzt gefunden. Als er alte Unterlagen aus der langen Ahnengalerie sichtete, fielen dem 84-jährigen acht recht gut erhaltene Dokumente in die Hände, ausgestellt von Verantwortlichen im „Impfbezirk Wildberg, Kreis Ruppin“.

Es handelt sich um zweifarbige „Impfscheine“, hergestellt in der Königlichen Hofdruckerei Trowitzsch & Sohn in Frankfurt an der Oder. Sie belegen, dass Mitglieder der Familie Friese einer Bürgerpflicht nachgekommen sind, die aus zwei zusammenhängenden Impfungen bestand.

Impfpflicht im Kampf gegen die Pocken

Diese Impfscheine stammen von 1882 beziehungsweise. 1892. Quelle: Wolfgang Hörmann

Es ging dabei seit dem 19. Jahrhundert darum, die Pocken in Deutschland zu bekämpfen. Die Scheine sind zweifarbig gehalten. Das rosa gefärbte Papier, ausgefüllt und unterzeichnet von einem „Impfarzt Sanitätsrat D. Ritter“, bestätigte den Erhalt des ersten Pieksers, das blaugrüne den Wiederholungsstich.

So weiß jetzt der Stellmachermeister im Ruhestand aus der Kyritzer Straße 4, dass sein Großvater Hermann Friese, geboren am 16. Mai 1870, am 9. Mai 1882 - also als Zwölfjähriger - „mit Erfolg“ wieder geimpft wurde. Von Rudolfs Großmutter Hertha, die am 4. Mai 1891 das Licht der Welt erblickte, ist die Erstimpfung belegt - verabreicht am 23. Mai 1892.

„Durch die Impfung ist der gesetzlichen Pflicht genügt“

Die lückenhafte Dokumentation über weitere Familienmitglieder endet am 5. Mai 1920. Jeder der amtlichen Zettel enthält den Satz: „Durch die Impfung ist der gesetzlichen Pflicht genügt“.

Wiederimpfung bei Zöglingen einer öffentlichen Lehranstalt

Die Rückseite klärt dann zusätzlich auf: „In jedem Impfbezirk wird jährlich an Orten und zu Zeiten, welche vorher bekannt gemacht werden, unentgeltlich geimpft. Die erste Impfung der Kinder muss vor Ablauf des auf das Geburtsjahr folgenden Kalenderjahres, die spätere Impfung (Wiederimpfung) bei Zöglingen einer öffentlichen Lehranstalt oder einer Privatschule, mit Ausnahme der Sonntags- und Abendschulen, innerhalb desjenigen Kalenderjahres erfolgen, in welchem die Kinder das zwölfte Lebensjahr zurücklegen.“

Mit 84 Jahren geimpft und geboostert

„Ich fand es interessant, mal mit eigenen Augen zu sehen, dass sich auch unsere Vorfahren wie wir mit ähnlichen Problemen herumzuschlagen hatten“, sagt Rudolf Friese, heute gegen Corona zweimal geimpft und geboostert und in der Hoffnung, bald auch die lästige Maske ablegen zu können.

Von Wolfgang Hörmann