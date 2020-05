Wusterhausener wollen den Wettbewerb „Blühende Fassaden“ nach Wittstocker Beispiel ausrufen

Wusterhausen

„Eine Idee treibt jedes Jahr neue Blüten“ – Dieser Text in der MAZ vom 19. Mai über eine Initiative aus Wittstock hält Gemeindevertreter Uwe Tackmann ( Die Linke) für Wusterhausen nachahmenswert. In der Dossestadt läuft seit 2016 erfolgreich ein Wettbewerb unter dem Motto „Blühende Fassade“.

Interessenten bekommen ein Starterpaket

Den Grundgedanken, Mehrfamilienhäuser mit Blumen zu verschönern, wird von immer mehr Mietern aufgegriffen. Dabei hilft, dass die Eigentümergesellschaft Treucon Rote-Mühle-Weg aus Berlin Interessenten ein Starterpaket an Pflanzen im Wert von 25 Euro spendiert. Damit können die Empfänger an einem Balkon-Wettbewerb teilnehmen. Eine Jury ermittelt im Frühherbst die fünf besten Gestaltungen. Ihre Schöpfer werden prämiert. Die Wittstocker Hausverwaltung Dosse-Immobilien ist mit von der Partie.

Vorschlag eines Gemeindevertreters

Den Vorschlag, solch eine Aktion auch in Wusterhausen umzusetzen, hat Uwe Tackmann Bürgermeister Philipp Schulz unterbreitet. Er werde darüber mit Annette Kleinke, Geschäftsführerin der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft, sprechen, hieß es. Dabei soll es auch darum gehen, „welche Kooperationspartner wir gewinnen können“, so Schulz.

Er dürfte bei Kleinke offene Ohren finden. „Grundsätzlich finde ich gut, was die Wittstocker nun schon einige Jahre organisieren. Ich halte das auch bei uns für machbar. Man muss nur Mieter finden, die Lust darauf haben“, gibt sich die Geschäftsführerin gegenüber MAZ aufgeschlossen.

Annette Kleinke kann sich die Wittstocker Idee auch für Wusterhausen gut vorstellen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Mieter haben schon begonnen

Das dürfte aber nicht schwer fallen. Es habe ja in der Vergangenheit immer schon gute Beispiele gegeben, bei denen in Eigeninitiativen die Wohnumwelt verschönert wurde. Annette Kleinke nennt Gärtchen in Dessow und Nackel, blühende Ecken, die dem Freizeitspaß dienten und dem Auge guttaten. „Konkret müssten wir nun nur überlegen, welche Objekte für ‚Blühende Fassaden’ in Frage kämen“, so Kleinke.

Die Wohnungsbaugesellschaft verwaltet unter anderem 537 Wohnungen in zehn Ortsteilen der Gemeinde Wusterhausen.

Von Wolfgang Hörmann