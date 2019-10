Bürgermeister geht in die Dörfer

Wusterhausen

Das Interesse bei den Bewohnern ist groß. Das ist die Erfahrung, die Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz in den vergangenen Wochen bei seinen Besuchen in den Ortsteilen gemacht hat. Fünf hat er bereits besucht. „Immer wieder gab es dabei auch Nachfragen zu Themen, die weit vor meiner Amtszeit liegen“, so Schulz. „Ich habe sie in die Verwaltung weiter gereicht“, fügt er an.

Trieplatzer bemängeln kaputten Gehweg

Bei seinem Besuch in Trieplatz erfuhr Schulz, dass für die Einwohner unter anderem der kaputte Gehweg zum Friedhof ein Ärgernis ist. Schulz hatte sich die schadhaften Stellen angesehen. Es soll nun geschaut werden, ob eine Reparatur noch in den Haushalt aufgenommen werden kann. In Trieplatz gab es zudem im Nachgang des Bürgermeisterbesuches einen großen Arbeitseinsatz, bei dem die Tore des Feuerwehrgerätehauses gestrichen wurden. Außerdem wurden Arbeiten am Gemeindehaus und an der Bushaltestelle ausgeführt.

Kirchen sorgen für Gespräche

Die Tramnitzer machen sich indes Gedanken über die Zukunft ihrer Kirche. Gleiches gilt in Tornow. Beide Gotteshäuser gehören der Gemeinde Wusterhausen. Eine kurzfristige Lösung gibt es laut Schulz nicht.

Die Tornower wünschen sich außerdem die Einrichtung einer Tempo-30-Zone zur Verkehrsberuhigung und Erhöhung der Sicherheit auf der asphaltierten aber sehr schmalen Straße in Richtung Bantikow. „Wir haben uns darauf verständigt, eine solche Zone beim Landkreis zu beantragen“, so der Bürgermeister. „Nun müssen wir abwarten, ob der Kreis diesem Antrag stattgibt“, fügte er an.

Regenwasser macht Lögower zu schaffen

In Lögow wurde der schlechte Abfluss des Regenwassers bemängelt. Bei der Besichtigung stellte sich dann laut Schulz heraus, dass das Wasser auch deshalb nicht gut ablaufen kann, weil einige Einwohner ihrer Straßenreinigungspflicht nicht nachkommen würden. Er appelliert deshalb an die Einwohner, für Ordnung vor ihren Grundstücken zu sorgen, damit es gar nicht erst zu solchen Problemen kommt.

Weitere sechs Treffen

Philipp Schulz macht sich im Oktober und November auf den Weg in sechs weitere Ortsteile der Gemeinde, um dort mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, über ihre Sorgen zu sprechen und Kritik an der Arbeit der Verwaltung anzuhören. Mit dabei ist meistens die neue Kinder- und Jugendkoordinatorin Anna Behrend, die die Situation der Kinder und Jugendlichen auf dem Land besser kennenlernen möchte.

Die nächsten Treffen mit dem Wusterhausener Bürgermeister und der Jugendkoordinatorin finden in Segeletz, am 24. Oktober, ab 18 Uhr, Schönberg, 29. Oktober, 17.30 Uhr, Dessow, 30. Oktober, 17.30 Uhr, Bantikow, 13. November, 18 Uhr, Wulkow, 14. November, 17 Uhr, und in Sechzehneichen am 27. November ab 16.30 Uhr statt.

Von Sandra Bels