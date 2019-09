Wusterhausen

Der neue Schützenkönig von Wusterhausen vereint gleich zwei Superlative auf sich. Er ist von allen bisherigen Schützenkönigen in der Vereinsgeschichte am größten und am jüngsten. Sven Damm ist 2,01 Meter hoch und 29 Jahre alt. Er und seine Partnerin und Schützenkönigin Sophie Engelhardt (21) sind auch das jün...