Redebedarf: Bürgermeister will mehr Geld für Möbel

Bei den Bauarbeiten am Wusterhausener Rathaus ist ein Ende abzusehen. Tischler arbeiten an Wandverkleidung und Treppen. Fußböden sind verlegt, im März erhalten Trauzimmer und der Arbeitsraum des Bürgermeisters Dielung eingebaut – das war eine Auflage der Denkmalschützer. Parallel laufen Malerarbeiten.

Längst sind auch die Vorbereitungen auf die Einrichtung eingeleitet. Dass es dazu Redebedarf gab, zeigte sich bei der Sitzung der Gemeindevertreter am vergangenen Dienstag, denn: Die veranschlagten 75.000 Euro für ein Mobiliar, dass allen gewünschten Ansprüchen entspricht, reichen bei weitem nicht aus.

Zusätzlich 80.000 Euro nötig

Bürgermeister Philipp Schulz sah sich deshalb veranlasst, sehr ausführlich zu begründen, weshalb die Stimmberechtigten – ohne, dass sie vorher in den Ausschüssen drüber reden konnten – für noch einmal 80.000 Euro aus der Schatulle der Gemeinde die Hand heben sollten.

Schulz zog alle Register. „Man sollte für seine Mitarbeiter nur das Beste wollen“, hieß seine Botschaft. Mit diesem Grundsatz sei er im November 2018 angetreten, die Verwaltung der Großgemeinde zu leiten, so der Bürgermeister. Dazu gehöre aktuell eine dem restaurierten Rathaus angemessene Ausstattung. „Es werden keine Billigmöbel sein, aber auch keine Luxusmöbel“, beschrieb der Verwaltungschef, was auf der Wunschliste steht.

„Um hundert Prozent verkalkuliert“

Dann ging er ins Detail. Die Rede kam auf elektrisch verstellbare Arbeitstische, verschließbare Schränke und die günstige Gelegenheit, für wenigstens die nächsten 20 Jahre annehmbare Tatsachen zu schaffen. Wirtschaftlich sei das klug, finanziell durchaus drin. „Der Bankbestand lässt die Anschaffung zu“.

Außerdem würde das Anlagevermögen der Gemeinde steigen. Schließlich obliege dem Arbeitgeber für seine Beschäftigten eine „besondere Fürsorgepflicht“. „So ist die Beschaffung von elektromotorischen höhenverstellbaren Schreibtischen zeitgemäß“, heißt es folgerichtig in der Vorlage, die die überplanmäßige Summe für Neu- beziehungsweise Ersatzausstattung zum Inhalt hat. Darüber wurde nur kurz diskutiert. „Sie haben sich um hundert Prozent verkalkuliert“, stellte Gerhard Ganswindt (CDU-Fraktion) sachlich fest. Kein Widerspruch.

Brauchbare Möbel sind nicht für den Container

Tatsächlich sei bei der Planung ein „sehr niedriger Ansatz berücksichtigt worden“, umschreibt die Verwaltung den Zustand in ihrer Vorlage etwas eleganter. So oder so gibt es tatsächlich gute Gründe für einen nachhaltigen Tapetenwechsel beim Mobiliar. Der vorhandene Bestand ist teilweise 25 Jahre alt. Außerdem können wegen veränderter räumlicher Zuschnitte viele der bisherigen Büromöbel nicht mehr genutzt werden.

Und: Der noch brauchbare Altbestand ist nicht für den Container bestimmt. Er wird den nachgeordneten Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Gemeint sind unter anderem Dorfgemeinschaftshäuser. Was übrig bleibt, geht in eine Versteigerung. Die Gemeindevertreter votierten einstimmig für den Nachschlag mit der großen Kelle. Einsicht in die Notwendigkeit hatte sich durchgesetzt.

Das Wappen bleibt blass

Zu einem anderen wunden Punkt ist diese Einsicht keinesfalls vorhanden. Der allgemeine Wunsch, das Wappen am Portal des Rathauses nach traditionellem Muster doch noch farbig zu gestalten, hat keine Chance auf Verwirklichung. Die Untere Denkmalschutzbehörde sei strikt dagegen, hieß es. Dem müsse man sich fügen.

Das Wappen bleibt blass. Auch auf Blumenschmuck muss die Fassade verzichten Quelle: Hörmann

Und auch Blumenkästen an den Fenstern darf es nicht geben. Die Fassade könnte beim Gießen Schaden nehmen. Auf den diesmal spärlich besetzten Reihen der Zuhörer nahm man die Nachricht mit Kopfschütteln zur Kenntnis.

