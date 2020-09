Wusterhausens Seeufer bekommt historischen Pavillon nun doch nicht zurück

Wusterhausen

Jetzt ist es amtlich: Der hölzerne Pavillon, vor zwei Jahren nach historischem Vorbild anfertigt, bleibt auf dem Hof des Wusterhausener Wegemuseums stehen. Das hat Bürgermeister Philipp Schulz auf Anfrage mitgeteilt.

Der „Stand-Punkt“, fixiert noch in der Amtszeit von Schulz-Vorgänger Roman Blank, hatte unlängst bei der Sitzung der Gewerbegemeinschaft eine Rolle gespielt. Dort war die Frage aufgekommen, weshalb die solide Handwerkerarbeit nicht wie einst geplant auf den Fundamenten am Seeufer steht, die Anfang des 20. Jahrhunderts einen schmucken Vorgänger trugen.

Konzept zur Gestaltung des Seeumfeldes zu beachten

„Dafür war er aber gedacht. Deshalb haben wir bei der Sparkasse den Förderantrag eingebracht“, erinnerte kürzlich Jens Engelhardt, Vizechef des Gewerbevereins, bei dessen Tagung.

Nun folgte diesen Donnerstag ein Gespräch mit dem Bürgermeister, mit dabei auch der Vereinsvorsitzende Klaus Ribbe sowie Engelhardt und Geschäftsführer Axel Herrmann sowie Katharina Zimmermann, die das Wegemuseum leitet und für den Tourismus in der Großgemeinde zuständig ist.

Als „Krohnscher Tempel“, benannt nach seinem Spender, ging das Bauwerk am Ufer des Klempowsees in die Annalen ein. Diese Postkartenansicht wurde 1916 verschickt. Quelle: Wolfgang Hörmann

Das sind die Fundamente, die einst den „Krohnschen Tempel“ trugen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Der Chef der Verwaltung verteidigte den Jetzt-Zustand, der von Dauer sein dürfte, hängt er doch mit der Umsetzung des Konzeptes zur Gestaltung des Seeumfeldes zusammen. Das ist kein städtisches, sondern ein regionales Vorhaben. Es ist in Wusterhausen noch lange nicht so weit gediehen, wie zum Beispiel am gegenüberliegenden Ufer in Kyritz.

Fördergeld war zur Stärkung der Innenstadt gedacht

Und es gebe noch andere Gründe, auf die Bürgermeister Schulz nach MAZ-Anfrage eingeht. Da heißt es: „Im Jahr 2018 wurde für den Förderzeitraum von April bis August des Jahres die ‚Beschaffung und Aufstellung eines Ausstellungspavillons’ unter anderem aus Mitteln des Städtebauförderprogramms ‚Städtebaulicher Denkmalschutz’ gewährt. Ziel der Förderung ist es, akteursgetragene Ideen sowie kleinteilige Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die einen unmittelbaren Beitrag zur Stärkung der Innenstadt leisten, umzusetzen.“ Die Förderkulisse beziehe sich also auf das Stadtzentrum.

Unter dieser Maßgabe bleibt das Seeufer natürlich außen vor, doch werden weitere Argumente angeführt, die „ursprüngliche Idee der Versetzung des Pavillons“ dorthin nicht weiter zu verfolgen. Das seien zum einen deutliche Hinweise von Anwohnern bezüglich befürchteter Lärmbelästigungen, zum anderen Bedenken wegen Vandalismus und: „In Bezug auf die mögliche Gestaltung des Seeufers würde durch den Pavillon schon eine massive Form der Gestaltung vorgegeben werden, wodurch sich die weitere Entwicklung des Bereiches ebenfalls richten müsste, um ein stimmiges Gesamtbild abzugeben.“ Der aktuelle Standort des Pavillons indes werte den Hof des Hauses Am Markt 3 auf.

Angst vor Vandalismus am See berechtigt?

Man müsse die weiteren Veränderungen am Seeufer abwarten, zeigte sich der Vorsitzende der Gewerbegemeinschaft Klaus Ribbe nach dem Gespräch verständnisvoll. Es gebe neue Gesichtspunkte und Entwicklungen, die man berücksichtigen müsse. Er geht da mit Bürgermeister Philipp Schulz konform, der die konstruktive Atmosphäre der Zusammenkunft lobt. Das käme auch darin zum Ausdruck, dass sich die Gewerbegemeinschaft um letzte Arbeiten am Dach des Pavillons kümmern wolle. Folgegespräche habe man vereinbart.

Ribbe-Stellvertreter Jens Engelhardt bewertet das Treffen kritischer. Angst vor Vandalismusschäden am See lässt er nicht gelten. „Dann dürfte im öffentlichen Raum gar nichts mehr aufgestellt werden, keine Bänke, keine Tische, nix.“ Außerdem: „Wo am Seeufer gibt es eine besser einsehbare und damit kontrollierbare Stelle als da, wo einst der Ur-Pavillon stand?“ Engelhardt hofft perspektivisch immer noch auf einen Umzug des Pavillons: Die Fördergeld-Zweckbindungsfrist beträgt zehn Jahre. Veränderungen sind mit Genehmigung der Gemeinde jedoch möglich.

Standort am Wegemuseum sollte nur Übergangslösung sein Der Pavillon ist ein Achteck. Für dessen Maße wurde einst das noch vorhandene Fundament am Ufer des Klempowsees freigelegt. Den Auftrag ausgelöst hatte Axel Herrmann namens des Wusterhausener Gewerbevereins. Die Kosten in Höhe von etwa 8500 Euro wurden größtenteils aus dem „Verfügungsfonds Stadtkern“ (5500 Euro) bestritten. Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin steuerte die restlichen 3000 Euro bei. Am 18. Mai 2018 berichtete die MAZ, dass das hölzerne Bauwerk auf dem Hof des Wegemuseums aufgestellt worden ist. Damals stand fest, dass es vorübergehend der Replik einer Kirchenglocke auf dem Weg nach Bad Wilsnack Schutz bieten sollte, um dann zum Seeufer umzuziehen. „Wahrscheinlich 2019“, so die offizielle Aussage.

Von Wolfgang Hörmann