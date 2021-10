Zeitzeugengespräche in Wusterhausen: Thema Gastronomie in der Dossestadt auf dem Plan

Wusterhausen

Was ist Brandenburg für ein Land, und welche Voraussetzungen bringt es mit, damit es sich hier gut oder sinnvoll leben lässt?

„Kulturland Brandenburg“ sucht Antworten auf diese Fragen. Dahinter verbirgt sich eine Marke der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte, die überall im Märkischen Partnerschaften pflegt. Die Arbeitsgemeinschaft der Städte mit historischen Stadtkernen zählt dazu. Mitglieder sind unter anderem Kyritz und Wusterhausen.

In beiden Kommunen zeugen Ausstellungen unter freiem Himmel zu unterschiedlichen Themen vom aktiven Mitwirken. So wandte sich die Dossestadt im vergangenen Jahr jener Tradition zu, die ihr den Beinamen „Schusterhausen“ einbrachte. Zwei Stelen in der Schifffahrt informieren seitdem darüber, als Industriekultur das Thema der Schau war.

Vorbereitungen für 2022, Arbeitstitel: Lebenskunst

Längst laufen die Vorbereitungen für 2022. Unter dem Arbeitstitel „Lebenskunst“ soll es dann vor allem um Essen und Trinken, Tafelfreuden, Ernährung und Landwirtschaft, regionale Produkte und die Versorgung der Bevölkerung gehen.

Ziel ist es, das kulturelle Erbe und die Vielfalt, aber auch die Zäsuren und Brüche in der brandenburgischen Geschichte sichtbar werden zu lassen. Das Themenjahr will die Fragen beantworten, wie sich die Menschen im Laufe der Jahrhunderte mit Nahrung versorgen konnten, was ihnen die natürlichen Ressourcen boten und was übrig blieb von Traditionen.

„Dazu gehören unbedingt die Gastronomie und das Beherbergungswesen, Geschichten zum Transitverkehr und aus früheren Zeiten. Da hat Wusterhausen wahrlich so einiges zu bieten“, sagt Katharina Zimmermann. „Das wird deshalb unser Thema. Es geht um lokale Spezialitäten, Traditionen und Orte, an denen gefeiert wurde und um das, was bis heute geblieben ist“, so die Leiterin des Wusterhausener Wegemuseums.

Bei der Spurensuche helfen auch Broschüren, wie dieses Heft, herausgegeben 1933 zur 700-Jahr-Feier von Wusterhausen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Die vom Kulturverein organisierten Stadtspaziergänge, die jüngst zum 6. Mal stattfanden und wie immer viel Publikum anzogen, lieferten Steilvorlagen, die in einer relativ neuen Reihe verwertet werden: Der „Klönschnack“ – ein Gemeinschaftsprodukt von Wegemuseums und Kulturverein – setzt auf Erinnerungen von Zeitzeugen, vergleicht sie mit historischen Dokumenten, privaten Fotos, Postkarten und überlieferten amtlichen Schriftstücken.

Aktuell geht es also um die Gastwirtschaften an der Dosse. Wo konnte man früher einkehren? Wurde das Erbe weiter gelebt?

Alter Laden im Herbst’schen Haus im Mittelpunkt

Diese großen Fragezeichen standen am vergangenen Mittwoch im Alten Laden des Herbst’schen Hauses im Mittelpunkt. In der Runde, die sich dort zusammengefunden hatte, kamen Alt-Wusterhausener wie Reiner Lehmann, Wolfhard Wendt, Christiane Schael und Bärbel Hartwig am meisten zu Wort.

Auch der 81 Jahre alte Reiner Lehmann ist voller Erinnerungen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Das Quartett brachte den Löwenanteil bei der Bestandsaufnahme ein. Es wusste zu berichten über die „Gerichtslaube“ und das „Deutsche Haus“, kannte noch Bahnhofsgaststätte und Marktklause, sogar die „Scharfe Kurve“, das Hotel „Stadt Berlin“, zwei Cafés auf der Schifffahrt und gleich vier Wirtshäuser die alle offiziell „Schwarzer Adler“ hießen, sich aber über ihre Betreiber schnell identifizieren ließen.

Geschichten und Erinnerungen aus Wusterhausen

Zu allem gab es kleine Geschichten, Erinnerungen der heute Siebzig- und Achtzigjährigen aus ihren Kinder -und Jugendtagen.

Dabei wurde versucht, straßenweise vorzugehen, was nicht immer gelang und auch noch nicht zum Ende führte. Deshalb wird es eine Fortsetzung zum selben Thema geben.

Die Klönschnack-Runde, die sich beliebig erweitern lässt, trifft sich immer am dritten Mittwoch im Monat in der Galerie Alter Laden in Wusterhausen (Am Markt 3), nächstens also am 20. Oktober um 17 Uhr.

Von Wolfgang Hörmann