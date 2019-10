So wurde in diesem 200-Seelen-Dorf die Eröffnung gleich zweier Hotels gefeiert

Ein kleines Dorf auf dem flachen Land und zwei neue Hotels. Das gibt es nicht alle Tage. In Barsikow in der Gemeinde Wusterhausen freuen sie sich jetzt dementsprechend über ihre zwei neuen Insektenhotels. Zwar hat sowas heutzutage fast jede Kita. Doch in diesem Ort ist es nach wie vor etwas Besonderes.