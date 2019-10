Zwölfjähriger Gamer lässt Erwachsene staunen

Barsikow

Er gibt nur leicht Gas. Behutsam bewegt Hannes dabei das Lenkrad nach links, dann nach rechts. Er bremst. Sein Traktorgespann steht perfekt. Ein paar Knopfdrücke, schon kippt die Ladefläche vom Anhänger etliche Tonnen Getreide in den Bunker. Währenddessen schnellt ein Counter in die Höhe und zeigt an, dass Hannes, der Junglandwirt, jetzt ein paar Tausend Euro mehr auf dem Konto hat.

Die Erwachsenen machen große Augen. Einer muss sogar Lachen, doch mehr aus seinem Staunen heraus, als dass es witzig wäre. Denn Hannes Neumann ist vor wenigen Tagen erst zwölf Jahre alt geworden und sitzt gerade nicht in einem echten Traktor, sondern vor seinem Laptop. Das Lenkrad hat er daran angeschlossen. Und was er auf dem Bildschirm sieht, sehen alle Gäste mittels Beamer auf eine Leinwand projiziert dort im früheren Barsikower Konsum (Gemeinde Wusterhausen/ Dosse).

Eine Szene aus dem Landwirtschaftssimulator. Quelle: Matthias Anke

Das Gebäude ist längst umfunktioniert und zum neuen gesellschaftlichen Mittelpunkt des Ortes geworden. In dieser Begegnungsstätte „Alter Konsum“ ist sonntags darauf Verlass, dass es Kaffee und Kuchen gibt. Und hin und wieder gibt es einen Programm drumherum. „Wir hatten schon Vorträge über Störche, Wölfe und Bienen und einmal etwas Kunsttheorie. Diesmal ist es ein kleines Experiment“, erklärt Ortsvorsteher Willem Schoeber mit Blick auf Hannes als einen „sehr jungen Mensch, der zum ersten Mal einen Vortrag öffentlich hält. Ich werde ihm etwas Struktur vorgeben anhand von Fragen“.

Hannes lernt am Computer viel

Doch Hannes hätte es wohl auch ganz alleine gemeistert. Denn worüber er da spricht, das ist sein Metier: ein Landwirtschaftssimulator. Und er kann dabei allen Erwachsenen zugleich beweisen, dass Kinder und Jugendliche heutzutage eben nicht stundenlang vorm PC hängen und permanent nur Autorennen fahren oder Ballerspiele zocken.

Der „Gamer“ Hannes Neumann sitzt vermutlich auch oft vor dem Computer. Doch seine Eltern dulden es. Schließlich lernt Hannes ja unglaublich viel dabei.

Vom Großvater kommt wohl das Interesse an der Landwirtschaft

„Das spielt er schon, seitdem er ein kleiner Junge war, dabei hatte ich zuerst damit angefangen“, erzählt Mutter Jessica, die mit Hannes’ Vater Martin Neumann im Publikum sitzt. „Sein erstes Wort war Auto“, sagt der Vater.

Hannes mit seinen Eltern Jessica und Martin Neumann. Quelle: Matthias Anke

Mit der Landwirtschaft haben beide nichts am Hut. Es dürfte Großvater Norbert Neumann gewesen sein, von dem Hannes sein Faible fürs Ackern in die Wiege gelegt bekam. Schließlich ist er der Geschäftsführer der örtlichen Agrargenossenschaft.

Felder bestellen, Maschinen und Land kaufen

„Man schlüpft in das Leben eines Landwirts hinein, muss sich alles von klein auf erarbeiten, die Felder bestellen, so gut wirtschaften, dass man sich immer wieder neue Maschinen leisten kann und dann wieder neues Land dazukauft“, erklärt der virtuelle Landwirt Hannes.

Weil die Simulation ziemlich realistisch wirkt und sehr ins Detail geht, wird der Spieler zum Profi auf gleich mehreren Gebieten: Hannes kennt sich jetzt nicht nur mit dem Anbau aus, der bis hin zur Baumwolle reicht oder Zwischenfrüchten wie Ölrettich, sondern auch mit sämtlicher Technik und was sich damit machen lässt, bis hin zu Tieren in der Landwirtschaft und wie man am besten für sie sorgt – und dabei natürlich immer die Finanzen im Blick behalten muss.

Kaum eine Freizeitalternative auf dem Dorf

„Ich kann auch Erntehelfer einstellen oder andere Leute dazu holen. Das ist der Mehrspielermodus“, sagt Hannes und erläutert, wie übers Internet in seiner kleinen Welt, andere mitspielen können oder er eben bei anderen.

„Es ist jetzt sein Hobby. Was soll er hier denn sonst machen? Es gibt doch nichts für Kinder in seinem Alter, jedenfalls nichts direkt im Dorf“, sagt Mutter Jessica. Und auf diese Weise etwas was zu lernen und strategisch zu denken, sei alle Male besser, als stupides Fernsehen.

Später möchte er in der Landwirtschaft arbeiten

Zur Schule geht ihr Sohnemann in Wusterhausen. Doch nicht mehr lange, dann ist die Grundschule vorbei. Eine Stufe weiter wartet der nächste Ernst des Lebens. Ob Hannes dann noch immer spielt? Er glaubt daran und blickt sogar viel weiter: „Ich möchte später mal in der Landwirtschaft arbeiten.“

Ortsvorsteher Schoeber muss dem Vortrag ein abruptes Ende setzen. „Wenn wir ihn nicht bremsen, würde er 24 Stunden vor uns so weiterspielen.“

Ein zweiter Vortrag wäre möglich

Hannes’ Schlusswort folgt wie bei einem Profi: „Wenn es Ihnen gefallen hat, machen wir andermal mit einem zweiten Teil weiter. Dann kann ich ja das mit den Pferden und Schweinen und Rindern zeigen.“

Einer der vielen im Raum, der nickt und applaudiert, ist Michael Kasper. Seit 1993 Barsikower, freue er sich ohnehin immer riesig über die Angebote im Alten Konsum. „Wenn hier sowas geboten wird, muss man doch dabei sein.“

Von Matthias Anke