ganzer: Berliner „Wheels“-Theater probt für die Aufführung „Staaten.Los – Meuterei in der Mitte“

„Staaten.Los – Meuterei in der Mitte“. Das ist der Titel des Theaterstückes, das die Berliner Theatergruppe „Wheels“ schon seit einiger Zeit probt. Als Proben- und Aufführungsort Ort haben sich die Schauspieler, Dramaturgen, Musiker und Regisseure die Kirchenruine in Ganzer ausgesucht. Und sie gaben am Wochenende schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das Stück, welches am 21., 22., 27. und 28. August immer ab 18 Uhr in der Kirchenruine zu sehen ist.

Interviews mit Bewohnern von Ganzer

Seit einigen Monaten läuft die Entwicklung des Stückes. Am Anfang standen Interviews mit einigen Bewohnern von Ganzer. Teile davon fließen in das Stück mit ein. „Sie sind künstlerisch bearbeitet“, sagt Paul Marwitz, Dramaturg und Projektleiter des Sommertheaterprojekts. In Anlehnung an das Buch „Ein Miniaturreich im Weltmeer“ von Mark Twain ist Ganzer die Insel, die in dem Buch die Hauptrolle spielt. Es geht um ein Machtvakuum und die Neuverteilung der Macht, nachdem die Bürgermeisterin gestorben ist und plötzlich neun Millionen Euro zu verteilen sind.

Fragen wie: Wer gehört hier her? Wer darf die Zukunft gestalten? oder Wer bekommt die Millionen? werden beantwortet. „Die Monologe sind zu 90 Prozent Originaltexte der Interviews“, sagt Marwitz. Die Schauspieler haben ihren Interviewpartnern die Texte vorgelegt. „Wir bekamen durchweg positive Reaktionen“, sagt Marwitz.

Kleiner Vorgeschmack auf die Aufführungen im August. Quelle: Sandra Bels

Verschiedene Orte in Ganzer sind Schauplätze

Gespielt wird im August aber nicht nur in der Kirchenruine. Die Künstler teilen sich in drei Gruppen auf und spielen an den unterschiedlichsten Orten in Ganzer. Eine Gruppe nennt sich die „Hazelpoffs“. Es sind die Musiker. Gruppe 2 sind die „Visionäre“ (Investoren) Gruppe 3 die „Spirits“ (Esoteriker). Die Probenarbeit begann zunächst per Zoom und findet seit Mai in Ganzer an den Wochenende statt, aber auch im Berliner Probenraum.

„Wheels“ gründet sich 2014

Das Theaterensemble „Wheels“ gründete sich 2014 mit vier Mitgliedern. „Unsere Idee war es damals, unterwegs zu sein, alles in einen Transporter zu packen und loszufahren, um zu spielen“, sagt Choreographin Lisa Wagner. Bereits 2016 wurde der Verein „Wheels“ gegründet. Er hat heute 35 Mitglieder, die projektbasiert arbeiten. „Wir holen uns immer wieder neue Künstler dazu“, sagt Paul Marwitz. Deshalb gibt es aktuell auch ungefähr 250 Mitstreiter im Netzwerk. Schauspielerin Mirijam Verena Jeremic gehört zum Beispiel dazu. Sie sagt: „Wir legen viel Wert auf Diversität.“ Sie wuchs in Belgrad auf in einer deutsch-jugoslawischen Familie. Im Theaterstück spielt sie Kira, die aus Jugoslawien stammt.

Berliner schauspieler schon bekannt in Ganzer

Die Schauspieler, die überwiegend aus Berlin kommen, luden 2019 erstmals zu einem bunten Abend nach Ganzer ein. Johannes Wagner, der Vater von Lisa Wagner, hatte sie eingeladen. 2020 gab es dann ein Sommerfest in Ganzer. Danach fiel die Entscheidung, ein richtiges Theaterstück aufzuführen. Parallel dazu bildete sich das Aktionsbündnis „Ganzer oder gar nicht“. Zusammen mit dem „Wheels“-Verein steht es für eine offene und vielfältige Gesellschaft, in der Menschen mit diversen Biografien und Geschlechteridentitäten willkommen sind. Das Theaterprojekt wird gefördert vom Fonds Darstellende Künste, Landkreis OPR, von der Sparkassenstiftung OPR und vom Auswärtigen Amt.

Eintrittskarten gibt es auf der Internetseite www.wheels-berlin.de/tickets oder telefonisch unter 033203/8 21 44.

Von Sandra Bels