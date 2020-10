Wuthenow gewinnt den Dorfwettbewerb

Kyritz

Wuthenow ist im Landkreis Ostprignitz-Ruppin das Dorf des Jahres 2020. Fünf Orte waren zur 27. Auflage des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ angetreten – eigentlich sogar sechs, aber Vielitz zog seine Bewerbung zwischenzeitlich zurück. Beim Finale am Montag in Kyritz zeigte sich Vize-Landrat Werner Nüse trotzdem zufrieden: „So eine Beteiligung hatten wir lange nicht.“

Nach der Ausschreibung vom Februar hatten Holzhausen, Berlitt (beide Stadt Kyritz), Betzin (Gemeinde Fehrbellin), Wuthenow (Stadt Neuruppin) und Freyenstein (Stadt Wittstock) Gelegenheit, ihre dörflichen Qualitäten schriftlich und mit einer Präsentation beim Besuch einer Jury unter Beweis zu stellen.

Wuthenow punktet mit Vielfalt und Engagement

„Es ist nicht einfach, da alles gut hinzubekommen. Aber ich glaube, es ist allen Bewerbern gelungen“, fasste Nüse den Bewertungsprozess zusammen, der die Jury mit Vertretern unter anderem der Landfrauen, des Kreisbauernverbandes, des Landkreises oder des Landesamtes für ländliche Entwicklung vor eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe stellte.

Zur Preisverleihung in Kyritz gab es sogar spezielle Dorfwettbewerbstörtchen. Quelle: Alexander Beckmann

Das Rennen machte am Ende Wuthenow. Das Dorf habe vor allem mit einer Vielzahl von gesellschaftlichen Angeboten punkten können, heißt es in der Laudatio. „Wenn Wuthenow genannt wird, denkt man gleich an das Seifenkistenrennen.“ Oder ans Kartoffelfest, an den Sport- und Freizeitplatz. Ergänzt werde dies noch durch die Aktivitäten von Vereinen, private Angebote, durch das neue Dorfgemeinschaftshaus, für das sich viele stark machen. „Eine Besonderheit ist auch die öffentlich zugängliche Kantine – ein Ort der Kommunikation und örtlichen Kontakte.“ Gerade Ältere nutzten das Angebot rege.

Freyenstein macht Geschichte lebendig

Bei den so Gewürdigten war die Freude am Montag groß – nicht nur wegen des Preisgeldes von 10.000 Euro. „Das animiert uns umso mehr weiterzumachen – was wir natürlich auch ohne den Preis getan hätten“, hieß es aus den Reihen der Wuthenower Delegation.

Den mit 5000 Euro dotierten 2. Platz im Wettbewerb belegte Freyenstein. Es gilt zwar historisch als Stadt, sei inzwischen aber doch eindeutig ländlich geprägt, stellte Werne Nüse klar. Die Voraussetzungen zur Teilnahme am Wettbewerb seien eindeutig erfüllt. Das habe man geprüft.

„In Freyenstein kann man Geschichte hautnah erleben“, würdigte die Jury. Der Ort verfüge mit dem archäologischen Park, dem alten und neuen Schloss über die besten Voraussetzungen dafür, schaffe es aber eben auch, dieses Erbe am Leben zu halten. Beispiele für das bürgerschaftliche Miteinander seien die „Markthalle“ mit Verkauf, Fahrradverleih, Kino und Kultur, der alternative Büchermarkt in der ehemaligen Schule oder auch der Freibadverein.

Berlitt befindet sich im Aufbruch

Über den 3. Platz und 3000 Euro freuten sich die Berlitter. Trotz der nur 163 Einwohner gehe es ausgesprochen rege zu. Das Dorf biete ein Pilgercafé, das Dorfzentrum mit Kino und Konzerten. Es habe sich mit viel Einsatz die eigene Feuerwehreinheit samt Jugendgruppe bewahrt, organisiere einen Fahrservice für die Bürger, plane einen Computerkurs und fand mit Künstlern sogar neue Nutzer für das Schloss. „Berlitt erlebt einen neuen Schwung. Es herrscht Aufbruchstimmung.“

Ganz leer ging am Montag keiner der Teilnehmer aus. Sonderpreise mit bis zu 1500 Euro Preisgeld für Holzhausen, Betzin und Freyenstein galten dem speziellem Engagement bei der Geschichtsvermittlung, Projektideen oder dem besonderen dörflichen Zusammenhalt.

Von Alexander Beckmann