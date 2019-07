Neuruppin/Pritzwalk

Die Zukunft des Nordwestens sieht nicht gerade rosig aus. Jedenfalls nicht nach den Zahlen des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos.

Das Unternehmen – nach eigenen Angaben eines der ältesten Europas in der Branche – gibt regelmäßig einen Zukunftsatlas heraus. In dem bewertet es die wirtschaftliche Stärke und das Potenzial sämtlicher Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland.

Die Kreise Ostprignitz-Ruppin und Prignitz kommen dabei eher schlecht weg. Bei 401 untersuchten Regionen liegt Ostprignitz-Ruppin auf Platz 373, die Prignitz auf Platz 395.

Wo lohnt es sich zu investieren – wo ist das Risiko zu groß?

Der Zukunftsatlas ist eine Art Handreichung für Unternehmen, die überlegen, wo in Deutschland sie investieren wollen. Dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin bescheinigen die Forscher von Prognos dabei „hohe Risiken“, der Prignitz sogar „sehr hohe Risiken“.

Brandenburgweit liegt der Kreis Prignitz damit an vorletzter Stelle. Nur der Landkreis Spree-Neiße schneidet im Zukunftsatlas mit Platz 397 von 401 noch etwas schlechter ab.

Beste Zukunftschancen in Deutschland sagen die Prognos-Forscher München, Ingolstadt, Darmstadt, Stuttgart und Erlangen voraus.

Schlechte Noten auch für die westlichen Nachbarn der Prignitz

Besonders schlecht stehen neben der Prignitz auch die Nachbarkreise Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen sowie Stendal, Jerichower Land und der Altmarkkreis Salzwedel im Norden Sachsen-Anhalts da.

Unter den zehn Aufsteigern in ganz Deutschland im Prognos-Ranking findet sich auch ein Landkreise aus Brandenburg: Dahme-Spreewald, wo nach den derzeitigen Vorhersagen vielleicht im Oktober 2020 der neue Flughafen BER mit hunderten Firmen rundherum eröffnen wird.

Potsdam steht in Brandenburg am besten da

Die insgesamt besten Zukunftsaussichten sagen die Forscher im Land Brandenburg für Potsdam voraus: Die Landeshauptstadt erreicht bundesweit Rang 92.

Die Wirtschaftsforscher von Prognos haben für ihren Atlas ausschließlich statistische Daten untersucht. Bewusst habe das Unternehmen auf Gespräche mit Politikern oder Wirtschaftsförderern verzichtet, heißt es.

Ostprignitz-Ruppin setzt stark auf Kultur und Tourismus, etwa in Rheinsberg. Quelle: Peter Geisler

Ausgewertet haben die Statistiker unter anderem Daten zur Einwohnerentwicklung, zur Arbeitslosigkeit, zum Anteil Hochqualifizierter in der Bevölkerung, zu Schulabschlüssen, zum Investitionsvolumen der Unternehmen in den Regionen, zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt, zum Wohnungsmarkt, zur Kriminalitätsrate und etliche andere Aufstellungen.

Bei der Dynamik liegt der Nordwesten weiter vorn

Im Detail steht der Nordwesten Brandenburgs nicht überall so schlecht da, wie es die Platzierung in der Summe vermuten lässt. Bei der Dynamik ist Ostprignitz-Ruppin mit Platz 170 von 401 sogar deutlich besser als viele andere Kreise in Deutschland. Die Prignitz kommt in diesem Bereich immerhin auf Platz 295.

Die Zukunft nach statistischen Daten Die Firma Prognos bewertet die Zukunftschancen und -risiken der kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland anhand statischer Daten in verschiedener Kategorien. Die Platzierung fällt sehr unterschiedlich aus. Ostprignitz-Ruppin erreicht insgesamt Platz 373 von 401 und in den Bereichen– Demografie Platz 349– Arbeitsmarkt Platz 349– Wettbewerb und Innovation Platz 368– Wohlstand und soziale Lage Platz 319– Stärkeranking Platz 383 und– bei der Dynamik Platz 170. Der Kreis Prignitz erreicht insgesamt Platz 395 von 401 und in den Bereichen– Demografie Platz 300– Arbeitsmarkt Platz 397– Wettbewerb und Innovation Platz 395– Wohlstand und soziale Lage Platz 316– Stärkeranking Platz 399 und– bei der Dynamik Platz 256.

Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt nimmt die Zahlen eher gelassen. „Das Ergebnis ist nicht überraschend“, sagt er. „Es gleicht dem der vergangenen Rankings, auch wenn wir uns um einige Plätze verbessert haben.“

In der Tat lag der Landkreis im Zukunftsatlas 2016 noch auf Platz 380, also sieben Plätze weiter hinten. Auch im Bereich Wohlstand und soziale Lage hat Ostprignitz-Ruppin drei Plätze gut gemacht. Am Trend der Bewertung durch die Prognos-Forscher ändert das aber wenig.

OPR-Landrat Reinhardt : „strukturbedingte Nachteile“

Kann es auch kaum, so Ralf Reinhardt. „Die strukturbedingten Nachteile unserer Region sind bekannt und werden auch nicht von heute auf morgen verschwinden“, sagt der Landrat. „Wir schauen positiv nach vorne, sehen eher Zukunftschancen als Zukunftsrisiken.“ Der Landkreis hofft dabei auch, dass er vom Wachstum in Berlin profitieren wird.

Ähnlich sieht es Andreas Ditten, der bei der Kreisverwaltung in Perleberg den Geschäftsbereich Wirtschaft leitet. „Wir haben hier Wohnungen, Kitas und Schulen, die in den Großstädten wie Hamburg und Berlin erst gebaut werden müssen“, sagt er.

Andreas Ditten hält den Zukunftsatlas nur für bedingt aussagefähig. Er berücksichtige durch die statistische Auswertung nur Zahlen aus der Vergangenheit, nicht aber das, was in den Regionen bereits geplant ist.

Prignitz sieht mehr Chancen für die Zukunft

Mit den Autobahnen A24 und künftig A14 sei der Nordwesten des Landes gut zu erreichen. Mit ihrem sogenannten Deutschlandtakt will die Bahn bis 2030 die ICEs im Halbstundentakt zwischen Hamburg und Berlin pendeln lassen, Zwischenstopp in der Prignitz inklusive. „Und wir bauen unser Breitbandnetz deutlich aus“, sagt der Wirtschaftsfachmann aus der Prignitz.

Erst Anfang des Jahres hatte die Industrie- und Handelskammer ( IHK) eine Studie veröffentlicht, die der Prignitz eine viel positivere Prognose gibt. So steigt zum Beispiel die Produktivität der Firmen im Nordwesten derzeit sehr viel stärker als im Landes- oder Bundesdurchschnitt.

Hohes Risiko mit Blick auf die Zukunft? „Wir schätzen unsere Situation hier anders ein“, sagt Ditten klar.

Von Reyk Grunow