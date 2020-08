Neuruppin

Die Strohballen liegen perfekt verstreut übers Feld. Wie eigens für die Aufnahme arrangiert. Und auch der Graben und der See machen eine gute Figur auf den Fotos. Dazu gibt’s eine launige Nachricht: „Nach einer ereignisreichen Woche war ich heute mit dem Rad in #Ostprignitz-Ruppin unterwegs. Schöne Tour. # Brandenburg.“

Der moderne Postkartengruß und die Hochglanz-Naturaufnahmen wären vielleicht nicht der Rede wert. Allerdings handelt es sich dabei um die Mitteilung von Olaf Scholz auf der Internetplattform Twitter vom Wochenende. Über 1000 Likes erhielt der SPD-Bundesfinanzminister, der just in der Woche zuvor zum Kanzleramtskandidaten aufgestiegen ist, für den kleinen Blick in seine Privatsphäre. Aber auch einige Prügel.

Twitter-Nutzer nehmen Tour-Bericht unterschiedlich auf

„Seit der Kanzlerkandidatsentscheidung machen Sie NUR noch Personality-Show!“, ätzt zum Beispiel ein Twitter-Nutzer. „ Olaf, du kommst trotzdem nicht als bodenständig rüber“, ein anderer.

Tatsächlich versprühen die Bilder gut und gerne ein bisschen Robert-Habeck-Romantik und erinnern etwas an die angestrengte Markus-Söder-Idylle im Digitalformat. Manche deuten die dezente Tour-Enthüllung, bei der Scholz nie direkt in die Kamera guckt, jedoch positiv.

„Ich habe meinen Freund gefragt, wer das auf dem Bild ist. Er hat Sie nicht erkannt“, kommentiert ein Mann unter den Bildern. „Das ist gut so, Normalität und Natur entspannen ungemein. Und es ist wichtig, dass Sie viel von der Basis spüren. Das beeinflusst Ihre Entscheidungen.“ Dazu gibt es ein Daumen-hoch-Bildchen.

Olaf Scholz teilte auch dieses Bild von seiner Radtour ins Ruppiner Land mit Internetnutzern. Quelle: Screenshot-MAZ

Lachende Emojis grinsen die Leser des Kurznachrichtendienstes auch an, wenn es um die Region geht. „Auch wenns kein Fremder glaubt: Brandenburg ist nicht übel – nähere Betrachtungen per pedes oder mit Rad lohnen“, schreibt dazu jemand. Von Justin König, Geschäftsführer der Linken in Ostprignitz-Ruppin, heißt es: „Schön hier, was?“

Auf die Details seines Ausflugs will Scholz indes nicht eingehen. Weder verrät er über seinen Sprecher, wo er Zwischenstopps im Ruppiner Land eingelegt hat. Noch, was seine Höhepunkte waren.

Minister-Paar öfter in der Mark unterwegs

Scholz sei mit seiner Frau, der brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst, am Sonntag zwischen Neuruppin und Linum unterwegs gewesen, teilt Steffen Hebestreit auf MAZ-Anfrage lediglich mit. Und, dass der frühere Bürgermeister von Hamburg seit Längerem immer wieder mit seiner Frau die Mark erkunde. Mal zu Fuß. Mal mit dem Fahrrad.

Im Sommer-Urlaub zum Beispiel seien sie im Oderbruch und in der Lausitz gewesen, sagt Hebestreit. „Teils suchen sie sich die Strecken selbst aus, teils folgen sie Hinweisen von Freunden und Bekannten.“ Wer den Tipp für die Tour ins Ruppin’sche lieferte, bleibt jedoch das Geheimnis von Frau und Herr Minister.

Von Celina Aniol