Schwante

Ein 13-jähriger Oberhaveler fuhr am Dienstag (1. Oktober) gegen 08.00 Uhr in Schwante mit seinem Fahrrad vom Mühlenweg auf die Dorfstraße. Dabei fuhr er einem Pkw Honda in die Seite, der sich auf der Dorfstraße befand. Der Radfahrer verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 52-jährige Oberhaveler Fahrerin des Honda wollte selbst einen Arzt aufsuchen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2000 Euro.

Von MAZonline