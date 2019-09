Oranienburg

Zu einem Fall sexueller Belästigung kam es am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Bahnhofsgelände in Oranienburg. Dort soll eine 17-Jährige nach dem Verlassen eines Geschäftes von einem 38-jährigen Mann umarmt worden sein. Der Mann, so die Polizei, habe der jungen Frau zudem „an den Hintern gefasst“.

Die 17-Jährige konnte sich losreißen und weglaufen. Der Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen, später aber auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Alkoholtest bei dem 38-Jährigen ergab 2,21 Promille.

Von MAZonline