Bötzow

Gleich mehrere Verkehrsverstöße wurden am Donnerstagvormittag gegen 10.25 Uhr bei einem in der Schönwalder Straße festgestellten 18-jährigen Peugeot-Fahrer festgestellt und geahndet. So wurden bei dem Fahrer glasige Augen und erweiterte Pupillen beobachtet. Wie er selber gesagt haben soll, habe er am Vortag Cannabis konsumiert. Das Fahrzeug war entstempelt und die angebrachten Kennzeichen zur Sachfahndung nach Diebstahl ausgeschrieben. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Eine Blutprobe wurde durchgeführt und das Fahrzeug sichergestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Fahrer nach Überprüfung seiner Personalien nach Hause entlassen.

Von MAZonline