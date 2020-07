Ludwigsfelde

Ein Mann hat am frühen Freitagmorgen einen Gegenstand in den Eingangsbereich des Polizeireviers in der Potsdamer Straße geworfen. Das konnte der diensthabende Beamte über die Kamera am Gebäude mitverfolgen. Später wurde die Person auf dem Parkplatz des benachbarten Verbrauchermarktes gefasst. Der 18-Jährige gab zu, eine Pflanze aus einem Pflanzkübel herausgerissen und geworfen zu haben. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 0,60 Promille. Der junge Mann erhielt einen Platzverweis. Der Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.

Von MAZonline