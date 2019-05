Oranienburg

Die Polizei sprach am Freitag rückblickend von einem sehr unruhigen Himmelfahrtstag. Es seien an diesem Feiertag sehr viele Leute unterwegs gewesen und die Beamten hätten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken müssen.

Platzverweis ausgesprochen

So hat zum Beispiel ein 24-Jähriger aus Oberhavel am Donnerstag gegen 20.15 Uhr an der Badestelle des Lehnitzsees in Oranienburg Mitglieder einer Jugendgruppe, die dort friedlich zusammensaßen, beleidigt und bepöbelt. Als er damit nicht aufhören wollte, verständigten die Jugendlichen die Polizei. Beamte sprachen dem Mann einen Platzverweis aus, dem dieser zunächst auch nachkam.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Etwas später tauchte der 24-Jährige jedoch erneut an der Badestelle auf und bedrohte dieses Mal die Jugendliche ziemlich massiv, so dass diese Polizei ein weiteres Mal alarmieren mussten. Als die Beamten erschienen, versuchte der Störenfried zu flüchten, konnte aber gestellt werden. Dabei leistete er massiven Widerstand und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Mann wurden 2,43 Promille Alkohol festgestellt.

Der 24-Jährige muss nunmehr mit mehreren Anzeigen rechnen, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline