Halbe

Unbekannte drangen in der Nacht auf Heiligabend in das Bürogebäude des Tierheims in Halbe ein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Türen. Aus einem Stahlschrank entwendeten sie 300 Euro. Laut Polizei wurden allerdings weder am verschlossenen Zugangstor zum Grundstück, noch an der verschlossenen Eingangstür des Bürogebäudes Beschädigungen festgestellt, die auf gewaltsames Eindringen hinweisen.

Von MAZonline