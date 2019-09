Birkenwerder

Nachdem der Patient eines Rettungseinsatzes in der Nacht zu Sonntag (22. September) in Birkenwerder so stark ausrastete, dass die Rettungskräfte sich nicht mehr zu helfen wussten, riefen die Sanitäter schließlich die Polizei zu Hilfe. Gegen 1.20 Uhr war das Rettungsteam zu dem Einsatz in die Havelstraße in Birkenwerder gerufen worden, bei dem sich ein 31-jähriger Berliner ihnen gegenüber äußerst aggressiv verhielt. Im Beisein der Rettungskräfte leerte der Mann eine Flasche hochprozentigen Schnaps, wie die Polizei mitteilte. Die zu Hilfe geeilten Polizeibeamten fesselten den Mann schließlich und begleiteten seinen Transport in ein Krankenhaus.

Dabei spuckte der 31-Jährige um sich. Im Krankenhaus beschimpfte er schließlich die ihn behandelnde Ärztin und bedrohte sie gar. Zudem trat er nach den Rettungskräften und Polizeibeamten und versuchte, einem Krankenpfleger ins Gesicht zu spucken.

Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei zum Glück niemand. Der Mann wurde schließlich medikamentös ruhig gestellt. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen gegen den 31-Jährigen auf, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline