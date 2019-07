Groß Köris

Die Polizei wurde am Freitag kurz nach 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich in der Ausfahrt des Rastplatzes Am Kahlberg auf der A 13 in Groß Köris ereignet hatte. Beim Auffahren auf die Autobahn hatte der Fahrer eines Pkw Mitsubishi den fließenden Verkehr nicht beachtet und war mit einem Lkw zusammengestoßen.

Hoher Sachschaden

Verletzt wurde dabei offenbar niemand, aber bei einer Gesamtschadensbilanz von rund 35 000 Euro war der Pkw ein Fall für den Abschleppdienst. Kurz nach 8 Uhr war die Unfallstelle beräumt und der Verkehr in Richtung Dresden konnte wieder auf allen Spuren freigegeben werden.

Von MAZonline