Hohenbruch

In Hohenbruch ist offensichtlich in der Nacht von Sonntag zu Montag ein weißer BMW 5K entwendet worden. Das Auto der 5er-Reihe war in einer Grundstückszufahrt der Straße Am Hohen Bruch abgestellt worden. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen gegen 4 Uhr bemerkt. In dem Fahrzeug, das bei seinem Verschwinden das Kennzeichen OHV-SG 787 trug, hatte der Fahrer seine Geldbörse sowie persönliche Dokumente zurückgelassen. Auch diese Sachen sind verschwunden. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei mit rund 28 000 Euro angegeben. Ein Fahndung wurde ausgelöst.

Ob es einen Zusammenhang mit dem Diebstahl eines weißen BMW X3 in der selben Nacht in Kremmen gibt, wird gegenwärtig noch geprüft.

Von MAZonline