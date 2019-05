Hohen Neuendorf

Beträchtlichen Sachschaden richteten bislang unbekannte Autodiebe in der Nacht zu Mittwoch (29. Mai) in Hohen Neuendorf an. Gegen 5 Uhr hatte dort der Besitzer eines Firmenwagens den Diebstahl seines BMW 5 festgestellt, der auf der Straße vor einem Grundstück in der Erdmannstraße abgestellt worden war. Er meldete den entwendeten Wagen umgehend bei der Polizei, die den graufarbenen BMW sowie dessen amtliche Kennzeichen BN-TP 2255 zur Fahndung ausschrieben.

Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden beträgt rund 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline