Bergfelde

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen in der Ernststraße in Bergfelde abgestellten Pkw Seat Tarraco mit dem Kennzeichen HH-CM 5005 gestohlen. Das graue Fahrzeug ist Baujahr 2019 und hat einen Wert von etwa 65 000 Euro. Eine Fahndung nach dem in Hamburg zugelassenen Wagen wurde eingeleitet.

Von MAZonline