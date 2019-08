Kremmen

Eine Radfahrerin war am Freitagnachmittag auf dem Radweg von Flatow in Richtung Kremmen unterwegs. An der Einmündung Nauener Straße achtete sie nicht auf die Vorfahrt und kollidierte mit einem Pkw Honda. Die 80-jährige Radfahrerin wurde bei dem Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

Von MAZonline