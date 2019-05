Ortrand

Ein Lebensmittel-Lkw hat auf der Autobahn 13 bei Ortrand (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) Feuer gefangen. Wie ein Polizeisprecher sagte, hat der Fahrer kurz vor dem Brand noch einen lauten Knall im hinteren Bereich des Lastwagens gehört. Der Brand ereignete sich am frühen Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Ortrand und Ruhland in Richtung Berlin.

Nach knapp zwei Stunden waren die Flammen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Arbeiten zur Bergung des Lastwagens dauerten am Morgen noch an. Die A13 Richtung Berlin sollte zwischen beiden Anschlussstellen für die Zeit der Bergung gesperrt bleiben. Was den Brand auslöste, war noch unklar.

Von RND/dpa