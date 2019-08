Mühlenbeck

Im Rahmen der Ausbauarbeiten an der A10 kommt es in der Nacht vom 22. auf den 23. August (Donnerstag zu Freitag) auf dem nördlichen Berliner Ring in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Dreieck Panko zu sogenannten dynamischen Verkehrsunterbrechungen. Diese teilte die bauausführende Havellandautobahn GmbH am Mittwoch, den 14. August, mit. Grund dafür sei die Entfernung von Schilderbrücken. Aus Sicherheitsgründen muss dafür der Verkehr mehrfach unterbrochen werden.

Konkret wird der Verkehr ab Donnerstagabend (22. August), 21 Uhr, bis Freitagmorgen (23. August), 4 Uhr, zwischen den Kilometern 184 und 186 unterbrochen.

Die Havellandautobahn GmbH bittet für die aufgrund dieser Maßnahme entstehenden Unannehmlichkeiten die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Von MAZonline