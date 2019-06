Wolfslake

Lkw-Unfall am frühen Freitagabend auf der A10 kurz hinter dem Dreieck Havelland in Richtung Oberkrämer: Wie die Autobahnpolizei berichtet, ist dort ein Lkw überholt worden. Der Überholende scherte jedoch zu dicht vor dem Lkw wieder ein. Die Folge: Der automatische Notbremsassistent löste eine Vollbremsung des Lkw aus. Weil aber die Ladung darauf nur mangelhaft gesichert gewesen sei, stieß ein Teil der Ladung gegen das Führerhaus.

Verletzt worden ist niemand, aber am Lkw gab es Beschädigungen. Die Bergung sei jedoch schwierig. Kurzzeitig musste die A10 in Richtung Oranienburg voll gesperrt werden, später sind zwei Fahrspuren wieder freigegeben worden. Bis etwa 20 Uhr könnte die Strecke wieder ganz freigegeben werden, so die Polizei.

Von MAZonline