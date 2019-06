Für insgesamt elf verletzte Personen sorgte ein herabfallender Ast am Mittwochabend gegen 19 Uhr im Oranienburer Ortsteil Sachsenhausen bei einem Familienfest in der Clara-Zetkin-Straße. Drei Verletzte befanden sich Donnerstagvormittag noch in ärztlicher Obhut.