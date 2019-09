Kremmen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag auf der A24 bei Kremmen in Fahrtrichtung Berlin. Ein Ford Ranger überholte im Baustellenbereich einen BMW. Dabei touchierte der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Ford den BMW im hinteren Heckbereich. Danach entfernte sich der Ford vom Unfallort. Dieser muss erhebliche Beschädigungen an der Fahrerseite aufweisen.

Am BMW des 54-jährigen Fahrzeugführers entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

