Hennigsdorf

Revierpolizisten des Polizeireviers Hennigsdorf überwachten am Montagvormittag für etwa eine Stunde die Ampel an der Kreuzung Ruppiner Straße/ Hauptstraße und stellten dabei acht Rotlichtsünder fest, die mit einem Bußgeld von mindestens 90 Euro und einem Punkt in Flensburg zu rechnen haben.

Danach wurde in gut zwei Stunden das Stoppschild beziehungsweise die Haltelinie in Hennigsdorf an der Feldstraße/ Berliner Straße überwacht. Dort wurden insgesamt 41 Kraftfahrzeugführer festgestellt, die nicht das absolute Haltgebot an der Haltelinie beziehungsweise an dem Stoppschild auf dem Schulweg beachteten und daraufhin kostenpflichtig verwarnt wurden.

