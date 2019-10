Velten

In der Nacht zum Donnerstag (17. Oktober) gegen 1.30 Uhr stellte ein Wachschutzmann eine Alarmauslösung auf einem Firmengelände in der Berliner Straße in Velten fest. Nach erster Überprüfung verschafften sich hier bisher unbekannte Personen durch Einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zu einer Lagerhalle. Desweiteren versuchten der oder die Täter, einen Container aufzubrechen. Ob etwas und was entwendet wurde, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort nach Spuren, die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline