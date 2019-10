Birkenwerder

Am Mittwochnachmittag (16. Oktober) gegen 16 Uhr wurde in der Hauptstraße in Birkenwerder ein Pkw Toyota gestoppt, der von einem stark alkoholisierten Fahrzeugführer gelenkt wurde.

Im Bereich der Anschlussstelle Potsdam Nord auf der A10 wurde das Fahrzeug zum ersten Mal auffällig. Dort fuhr der 41-jährige Fahrzeugführer in Schlangenlinien über die Autobahn, kollidierte in der Folge mit einem Pkw VW Multivan, der an der Seitenschutzplanke stand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Dreieck Havelland fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Seine Fahrt führte ihn weiter zum Kreuz Oranienburg, wo er die A10 an der Anschlussstelle Birkenwerder verließ.

In der Hauptstraße konnte der Fahrzeugführer dann von Kollegen der Polizeiinspektion Oberhavel und Beamten der Autobahnpolizei Walsleben gestoppt werden. Der 41-Jährige war offensichtlich stark alkoholisiert, verweigerte aber vor Ort einen Atemalkoholtest. Daraufhin wurde er von den Polizeibeamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin vorläufig festgenommen. Die Vernehmung mit einem Dolmetscher ist für den Donnerstag geplant.

Von MAZonline