Oranienburg

Zu einer Streitigkeit in der Berliner Straße in Oranienburg wurden Polizeibeamte am Sonnabend um 4.10 Uhr gerufen. Ein 23-Jähriger wollte nach bisherigen Erkenntnissen seine Lebensabschnittsgefährtin daran hindern, die Wohnung zu verlassen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der alkoholisierte Mann (2,84 Promille) in Gewahrsam genommen, wobei er Widerstand leistete. In der Folge wurde ein Polizeibeamter am Knie verletzt, er blieb weiterhin dienstfähig. Die Gewahrsamstauglichkeit des Mannes wurde durch einen Arzt überprüft. Nun muss sich der Mann unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Lesen Sie mehr • Mehr Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline